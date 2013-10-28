Марш оппозиции в Москве обошелся без задержаний

Posted 28 октября 2013,, 03:29
Published 28 октября 2013,, 03:29
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Накануне в столице прошел «Марш за свободу узников Болотной». Колонны граждан преодолели запланированный маршрут — от Пушкинской до Тургеневской площади. Про данным столичного главка полиции, мероприятие обошлось без нарушений.
Собравшиеся требовали освободить «узников Болотной», а также активистов Greenpeace, участниц панк-группы Pussy Riot, бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, Михаила Ходорковского и прочих политзаключенных.
В акции участвовали представители движения «Левый фронт», РПР-Парнас, партии «Яблоко», а также представители незарегистрированной партии «5 декабря», движения «Солидарность», «зеленые» и ЛГБТ*. Среди лидеров оппозиции присутствовали Алексей Навальный, Сергей Митрохин, Илья Яшин, депутат Госдумы Илья Пономарев, Евгения Чирикова, а также писатель Дмитрий Быков, актер Максим Виторган, передает ИТАР-ТАСС.
По разным оценкам, на митинг пришли от 5 до 10 тысяч человек. Задержаний полиция не производила. За порядком следили около 3 тысяч правоохранителей.
Отметим, что вчера же представители левых организаций заявили о том, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение еще одного марша за свободу политзаключенных, намеченного на 7 ноября. По данным «Газеты.Ru», организаторы планируют пройти от Никитского бульвара до Пушкинской площади с митингом в Новопушкинском сквере. Ответа от чиновников оппозиционеры пока не получили.
* Движение признано экстремистским в России.