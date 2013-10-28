Марш оппозиции в Москве обошелся без задержаний

Отметим, что вчера же представители левых организаций заявили о том, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение еще одного марша за свободу политзаключенных, намеченного на 7 ноября. По данным «Газеты.Ru», организаторы планируют пройти от Никитского бульвара до Пушкинской площади с митингом в Новопушкинском сквере. Ответа от чиновников оппозиционеры пока не получили.