properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2013, 02:31

Published 25 декабря 2013, 02:31

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Совет Федерации скинется на новогодний корпоратив по 3000 рублей

25 декабря 2013, 02:31
Сюжет
Хэппи нью еар
Сенаторы решили не шиковать и отметить Новый год на работе за свой счет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы накануне Нового года проведут скромный фуршет за свой счет. По словам Матвиенко, члены Совфеда скинутся по 3 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс».

Развлекать сенаторов будет художественный коллектив Минобороны. Председатель верхней палаты парламента не собирается петь на празднике, как это сделал несколькими днями ранее Сергей Нарышкин на корпоративе Госдумы.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации РФ:— Я могу только станцевать, а насчет петь — у меня нет слуха, в отличие от Сергея Евгеньевича Нарышкина.

Напомним, на днях депутаты Госдумы также провели новогодний корпоратив за свой счет. Депутаты скинулись по 5 тысяч рублей. Нарышкин спел дуэтом с депутатом Марией Максаковой, а Владимир Жириновский дирижировал хором мальчиков.

#Общество#Хэппи нью еар#Совет федерации#Корпоратив#Новый год-2013
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика