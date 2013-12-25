Совет Федерации скинется на новогодний корпоратив по 3000 рублей

Напомним, на днях депутаты Госдумы также провели новогодний корпоратив за свой счет. Депутаты скинулись по 5 тысяч рублей. Нарышкин спел дуэтом с депутатом Марией Максаковой, а Владимир Жириновский дирижировал хором мальчиков.