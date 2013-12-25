Совет Федерации скинется на новогодний корпоратив по 3000 рублей

Posted 25 декабря 2013, 02:31
Published 25 декабря 2013, 02:31
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы накануне Нового года проведут скромный фуршет за свой счет. По словам Матвиенко, члены Совфеда скинутся по 3 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс».
Развлекать сенаторов будет художественный коллектив Минобороны. Председатель верхней палаты парламента не собирается петь на празднике, как это сделал несколькими днями ранее Сергей Нарышкин на корпоративе Госдумы.
Напомним, на днях депутаты Госдумы также провели новогодний корпоратив за свой счет. Депутаты скинулись по 5 тысяч рублей. Нарышкин спел дуэтом с депутатом Марией Максаковой, а Владимир Жириновский дирижировал хором мальчиков.