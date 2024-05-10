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В Перми 11 мая может установиться снежный покров высотой более 5 см

В Перми 11 мая может установиться снежный покров высотой более 5 см

10 мая 2024, 04:30
Фото: properm.ru
В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, когда ждать потепления.

Завтра, 11 мая, в Перми может пойти сильный снегопад с формированием снежного покрова до 5 см и более. Такая погодная аномалия связана с приближающимся арктическим фронтом, пролегающим с юго-запада на северо-восток через южную часть Пермского края. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Сегодня, 10 мая, днем в Перми прогнозируется не выше +1…+4˚с выпадением осадков в виде снега. Больше всего снега выпадет на северо-западе края, снегопад постепенно сместится также в центральные районы.

«Огромная отрицательная аномалия температуры воздуха на ЕТР — на 8-9˚ ниже нормы в среднем за период 9–15 мая. В первой декаде мая ничего подобного не было с 1999 г., а в мае вообще — с 2002 года», — отметили метеорологи.

Потепление до +10˚ в Прикамье начнется только с 16 мая.

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