В Перми 11 мая может установиться снежный покров высотой более 5 см

Завтра, 11 мая, в Перми может пойти сильный снегопад с формированием снежного покрова до 5 см и более. Такая погодная аномалия связана с приближающимся арктическим фронтом, пролегающим с юго-запада на северо-восток через южную часть Пермского края. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.