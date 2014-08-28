Автобус №36, протаранивший 15 машин, застрахован в фирме «Либерти»

Пострадавшие в ДТП пассажиры могут получить компенсации в размере до 2 млн рублей, все зависит от характера и тяжести полученного вреда. В случае, если травм нет, можно возместить моральный ущерб. По закону пострадавшему все равно полагается выплата в 2000 рублей.