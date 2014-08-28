properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2014, 13:02

Published 28 августа 2014, 13:02

Modified 2 марта 2023, 17:34

Updated 2 марта 2023, 17:34

Автобус №36, протаранивший 15 машин, застрахован в фирме «Либерти»

Автобус №36, протаранивший 15 машин, застрахован в фирме «Либерти»

28 августа 2014, 13:02
Фото: Properm.ru.
Пострадавшие в ДТП пассажиры могут получить компенсации в размере до 2 млн рублей, все зависит от характера и тяжести полученного вреда.

Как сообщили Properm.ru в УГИБДД по Пермскому краю, автобус №36, протаранивший 15 машин, был застрахован в международной фирме «Либерти Страхование».

Пострадавшие в ДТП пассажиры могут получить компенсации в размере до 2 млн рублей, все зависит от характера и тяжести полученного вреда. В случае, если травм нет, можно возместить моральный ущерб. По закону пострадавшему все равно полагается выплата в 2000 рублей.

О том, с чего начать, читайте в нашей инструкции. В ближайшее время Properm.ru совместно со страховой компанией подготовит подробное описание действий для участников ДТП.

Напомним, авария с участием автобуса №36 произошла 27 августа в 17.55. Известно о 15 машинах, ставших участниками этого ДТП. По предварительным данным, автобус потерял управление из-за отказа тормозной системы. Пострадали два человека. Перевозчика ИП Кострева отстранили от работы. Полный фоторепортаж с места событий смотрите на нашем портале.

6 августа около 20:30 автобус №36 врезался в автобус №30 у остановки Студенческая на бульваре Гагарина. 4 августа на перекрестке улиц Пушкина и Сибирская в рейсовом автобусе произошел срыв патрубка с охлаждающей жидкостью. Восемь человек получили травмы, когда из шланга на пассажиров начал брызгать горячий тосол.

#Авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика