Автобус №36, протаранивший 15 машин, застрахован в фирме «Либерти»

Posted 28 августа 2014, 13:02
Published 28 августа 2014, 13:02
Modified 2 марта 2023, 17:34
Updated 2 марта 2023, 17:34
Как сообщили Properm.ru в УГИБДД по Пермскому краю, автобус №36, протаранивший 15 машин, был застрахован в международной фирме «Либерти Страхование».
Пострадавшие в ДТП пассажиры могут получить компенсации в размере до 2 млн рублей, все зависит от характера и тяжести полученного вреда. В случае, если травм нет, можно возместить моральный ущерб. По закону пострадавшему все равно полагается выплата в 2000 рублей.
О том, с чего начать, читайте в нашей инструкции. В ближайшее время Properm.ru совместно со страховой компанией подготовит подробное описание действий для участников ДТП.
Напомним, авария с участием автобуса №36 произошла 27 августа в 17.55. Известно о 15 машинах, ставших участниками этого ДТП. По предварительным данным, автобус потерял управление из-за отказа тормозной системы. Пострадали два человека. Перевозчика ИП Кострева отстранили от работы. Полный фоторепортаж с места событий смотрите на нашем портале.
6 августа около 20:30 автобус №36 врезался в автобус №30 у остановки Студенческая на бульваре Гагарина. 4 августа на перекрестке улиц Пушкина и Сибирская в рейсовом автобусе произошел срыв патрубка с охлаждающей жидкостью. Восемь человек получили травмы, когда из шланга на пассажиров начал брызгать горячий тосол.