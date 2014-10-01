Лидером вторичного авторынка в России стали «Жигули»

Безоговорочным лидером топ-10 предпочтений на вторичном авторынке стали автомобили родом из Тольятти. При этом «семерок», «четырнадцатых» и «пятнадцатых» стало продаваться больше, чем за январь-август 2013-го. снизилось число сделок по ВАЗ-2110, 2109, 2106 и 21099. Из иномарок в топ-10 предпочтений удалось удержаться лишь Toyota Corolla и Ford Focus. Их результатами стало 4 и 6 места в топе и рост количества сделок по сравнению с тем же периодом в прошлом году.