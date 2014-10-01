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Posted 1 октября 2014, 09:31

Published 1 октября 2014, 09:31

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Лидером вторичного авторынка в России стали «Жигули»

1 октября 2014, 09:31
В топ-10 предпочтений удалось удержаться лишь Toyota Corolla и Ford Focus. Остальной объем приходится на тольяттинские машины.

Пока продажи новых автомобилей обваливаются с каждым кварталом, неплохо чувствует себя вторичный авторынок. Он относительно стабилен и по-прежнему остается выше прошлогоднего. По данным агентства «Автостат», с января по август 2014-го в стране было продано 3,97 млн подержанных машин, что на 9,6% больше, чем год назад.

Безоговорочным лидером топ-10 предпочтений на вторичном авторынке стали автомобили родом из Тольятти. При этом «семерок», «четырнадцатых» и «пятнадцатых» стало продаваться больше, чем за январь-август 2013-го. снизилось число сделок по ВАЗ-2110, 2109, 2106 и 21099. Из иномарок в топ-10 предпочтений удалось удержаться лишь Toyota Corolla и Ford Focus. Их результатами стало 4 и 6 места в топе и рост количества сделок по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Популярными на вторичном рынке, по подсчетам «Автостата», остаются «Лада Приора» (кузов седан популярнее), «Дэу Нексия», «Лада 4×4» и «Рено Логан», а также «Фольксваген Пассат» и «Тойота Камри» — количество сделок по ним выросло в сравнении с 2013-м годом. Если ВАЗ-2107 является лидером среди «вторички», то его ближайший родственник ВАЗ-2105 уже сдает позиции — сделок с этим автомобилем стало меньше.

Список предпочитаемых на вторичном авторынке замыкают Opel Astra, Mitsubishi Lancer, Chevrolet Niva, Daewoo Matiz, Hyundai Accent, Hyundai Getz и «Волга» (ГАЗ-3110).

#Авто
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