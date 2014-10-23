Австрийцы хотят открыть в Прикамье бизнес по производству наполнителей для кошачьих туалетов

На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, реализации совместных инвестпроектов в сфере деревообработки, химической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, малой гидроэнергетике, утилизации отходов и современных технологий безопасности. В частности, австрийцев интересует реализация на территории Пермского края таких инвестиционных проектов, как производство пеллет (более известных в России как древесный наполнитель для кошачьих туалетов — Properm.ru), внедрения современных систем видеонаблюдения и оповещения населения, обслуживанию полигонов ТБО, а также инвестпроекты в сфере животноводства.