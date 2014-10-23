Австрийцы хотят открыть в Прикамье бизнес по производству наполнителей для кошачьих туалетов

Posted 23 октября 2014, 10:11
Published 23 октября 2014, 10:11
Modified 2 марта 2023, 17:14
Updated 2 марта 2023, 17:14
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с представителями австрийской экономической миссии, в которую вошли директор Департамента по сотрудничеству со странами СНГ Федеральной палаты экономики Австрийской Республики Михаэль Ангерер и торговый советник Посольства Австрии в Российской Федерации Дитмар Фелльнер, а также представители ряда австрийских компаний.
На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, реализации совместных инвестпроектов в сфере деревообработки, химической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, малой гидроэнергетике, утилизации отходов и современных технологий безопасности. В частности, австрийцев интересует реализация на территории Пермского края таких инвестиционных проектов, как производство пеллет (более известных в России как древесный наполнитель для кошачьих туалетов — Properm.ru), внедрения современных систем видеонаблюдения и оповещения населения, обслуживанию полигонов ТБО, а также инвестпроекты в сфере животноводства.
По итогам обсуждения губернатор поручил министерствам промышленности, предпринимательства и торговли, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства и продовольствия детально рассмотреть возможности по реализации представленных проектов.