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Posted 23 октября 2014, 10:11

Published 23 октября 2014, 10:11

Modified 2 марта 2023, 17:14

Updated 2 марта 2023, 17:14

Австрийцы хотят открыть в Прикамье бизнес по производству наполнителей для кошачьих туалетов

23 октября 2014, 10:11
В Перми с визитом побывали представители австрийской экономической миссии.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с представителями австрийской экономической миссии, в которую вошли директор Департамента по сотрудничеству со странами СНГ Федеральной палаты экономики Австрийской Республики Михаэль Ангерер и торговый советник Посольства Австрии в Российской Федерации Дитмар Фелльнер, а также представители ряда австрийских компаний.

На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, реализации совместных инвестпроектов в сфере деревообработки, химической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, малой гидроэнергетике, утилизации отходов и современных технологий безопасности. В частности, австрийцев интересует реализация на территории Пермского края таких инвестиционных проектов, как производство пеллет (более известных в России как древесный наполнитель для кошачьих туалетов — Properm.ru), внедрения современных систем видеонаблюдения и оповещения населения, обслуживанию полигонов ТБО, а также инвестпроекты в сфере животноводства.

По итогам обсуждения губернатор поручил министерствам промышленности, предпринимательства и торговли, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства и продовольствия детально рассмотреть возможности по реализации представленных проектов.

#Бизнес
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