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Posted 8 ноября 2014, 10:23

Published 8 ноября 2014, 10:23

Modified 2 марта 2023, 17:09

Updated 2 марта 2023, 17:09

В Великобритании предотвращено покушение на королеву

8 ноября 2014, 10:23
По информации издания The Sun, его планировали совершить исламисты.

Полиция Великобритании предотвратила покушение на королеву Елизавету II, задержав четырех исламистов в возрасте от 19 до 27 лет, пишет «Росбалт».

По информации издания The Sun, террористы планировали убить королеву 7 ноября во время мероприятий, посвященных Фестивалю памяти Королевского британского легиона. Преступники планировали напасть на королеву с ножом в Альберт-холле, при этом не исключено, что у них было и огнестрельное оружие.

Сама Елизавета II и премьер-министр Дэвид Кэмерон были проинформированы о готовившемся покушении. В то же время в Букингемском дворце решили не отменять участие королевы в официальных мероприятиях.

#Теракт#Покушение#Великобритания
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