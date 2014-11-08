В Великобритании предотвращено покушение на королеву

Posted 8 ноября 2014, 10:23
Published 8 ноября 2014, 10:23
Modified 2 марта 2023, 17:09
Updated 2 марта 2023, 17:09
Полиция Великобритании предотвратила покушение на королеву Елизавету II, задержав четырех исламистов в возрасте от 19 до 27 лет, пишет «Росбалт».
По информации издания The Sun, террористы планировали убить королеву 7 ноября во время мероприятий, посвященных Фестивалю памяти Королевского британского легиона. Преступники планировали напасть на королеву с ножом в Альберт-холле, при этом не исключено, что у них было и огнестрельное оружие.
Сама Елизавета II и премьер-министр Дэвид Кэмерон были проинформированы о готовившемся покушении. В то же время в Букингемском дворце решили не отменять участие королевы в официальных мероприятиях.