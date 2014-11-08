В Великобритании предотвращено покушение на королеву

По информации издания The Sun, террористы планировали убить королеву 7 ноября во время мероприятий, посвященных Фестивалю памяти Королевского британского легиона. Преступники планировали напасть на королеву с ножом в Альберт-холле, при этом не исключено, что у них было и огнестрельное оружие.