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Posted 19 ноября 2014, 05:57

Published 19 ноября 2014, 05:57

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Статистика смертности: Что убивает жителей Пермского края?

Статистика смертности: Что убивает жителей Пермского края?

19 ноября 2014, 05:57
Фото: Properm.ru.
Чаще всего жители Прикамья умирают от болезней системы кровообращения, опухолей и при суициде.

Пермьстат подвел итоги за три квартала 2014 года и оценил процент смертности на территории Прикамья. Снижение числа умерших зафиксировано в 30 районах края. Среди них наиболее заметно отличились Гайнский, Гремячинский, Красновишерский, Октябрьский, Ординский, Сивинский и Суксунский муниципальные районы, а также в городском округе Лысьва.

На 16 территориях Прикамья число умерших превысило уровень аналогичного периода 2013 года. Наибольшая смертность отмечается в Большесосновском и Горнозаводском районах, и в Кунгуре. В Перми этот показатель увеличился незначительно — на 1,7%.

Чаще всего жители Прикамья умирают от болезней системы кровообращения (51,3%), на втором месте — смертность от новообразований (13,7%), на третьем — гибель от неестественных причин (11,9%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уровень смертности по этим причинам снизился. При этом эксперты заметили рост числа умерших от болезней органов пищеварения на 13,7%, от инфекционных и паразитарных болезней на 12,5% и от болезней органов дыхания — на 2,4%. Самыми популярными смертельными инфекциями эксперты назвали туберкулёз (44,8%) и ВИЧ (46,2%).

Высоким остается уровень смертности от неестественных причин. За три квартала текущего года так погибли 3286 человек. Чаще всего люди умирают при самоубийстве, случайных отравлениях алкоголем, при транспортных происшествиях и убийствах.

#Видео#Общество#Суицид#Самоубийство#Смертность
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