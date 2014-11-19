Статистика смертности: Что убивает жителей Пермского края?

Чаще всего жители Прикамья умирают от болезней системы кровообращения (51,3%), на втором месте — смертность от новообразований (13,7%), на третьем — гибель от неестественных причин (11,9%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уровень смертности по этим причинам снизился. При этом эксперты заметили рост числа умерших от болезней органов пищеварения на 13,7%, от инфекционных и паразитарных болезней на 12,5% и от болезней органов дыхания — на 2,4%. Самыми популярными смертельными инфекциями эксперты назвали туберкулёз (44,8%) и ВИЧ (46,2%).