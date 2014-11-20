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Posted 20 ноября 2014, 03:25

Published 20 ноября 2014, 03:25

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Соберут по крупицам: власти готовы открыть госрезерв гречки

Соберут по крупицам: власти готовы открыть госрезерв гречки

20 ноября 2014, 03:25
Фото: Properm.ru.
Подорожавшая крупа вынудила правительство прибегнуть к крайним мерам, чтобы стабилизировать цены.

Правительство рассматривает возможность открытия гречневых запасов Росрезерва, чтобы стабилизировать цены на этот продукт, пишет «Коммерсантъ». Последний раз чиновники согласились открыть Росрезерв в 2011 году, выпустив на рынок около 300 тыс. тонн сахара-песка.

По данным Росстата, с 31 октября по 17 ноября розничная цена гречки в целом по стране выросла на 27,5%. К 17 ноября она уже составляет 45,86 рубля за килограмм.

О планах кабмина открыть запасы Росрезерва знают в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» и Ассоциации компаний розничной торговли. Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подтвердила изданию, что в аппарате правительства, профильных министерствах и ведомствах этот вопрос прорабатывается.

При этом Минсельхоз не видит повода для паники. По данным этого ведомства, намолот гречихи в России по состоянию на 19 ноября на 27,3% больше прошлогоднего — 744,6 тыс. тонн. А потребность страны в этой сельхозкультуре составляет 550 тыс. тонн в год.

#Бизнес
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