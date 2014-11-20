Соберут по крупицам: власти готовы открыть госрезерв гречки

При этом Минсельхоз не видит повода для паники. По данным этого ведомства, намолот гречихи в России по состоянию на 19 ноября на 27,3% больше прошлогоднего — 744,6 тыс. тонн. А потребность страны в этой сельхозкультуре составляет 550 тыс. тонн в год.