На месте взорвавшегося дома в Голованово построят новый

Posted 21 ноября 2014, 04:59
Published 21 ноября 2014, 04:59
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
19 ноября следственный комитет разрешил начать работы по разбору взорвавшегося дома в Голованово. Сейчас идет процесс выбора подрядной организации.
— Разборка дома может занять 1,5 месяца, после чего будет проведено обследование фундамента дома, если будет техническая возможность, то на базе уже существующего фундамента будет построен новый 3-х этажный дом, — рассказали корреспонденту Properm.ru в администрации Перми.
Стоимость строительства будет известна после разработки проектно-сметной документации на строительство. Ориентировочная стоимость возведения такого дома составляет порядка 45 млн рублей.
Напомним, взрыв в доме по адресу ул. Сухумская, 6а, прогремел рано утром 3 ноября. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. Очевидцы рассказывали корреспонденту Properm.ru, что видели, как во время взрыва из окна вылетела старушка: у нее были ожоги лица и груди.
В результате обрушения части дома на месте происшествия погиб 29-летний мужчина. Госпитализированы были женщины 1924, 1927, 1963 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. Еще четверым медицинская помощь была оказана на месте взрыва. Позже в больнице умерла пожилая женщина. 3 ноября из больницы выписали одного из пациентов. Последнюю остававшуюся под присмотром врачей женщину выписали 13 ноября.