На месте взорвавшегося дома в Голованово построят новый

Стоимость строительства будет известна после разработки проектно-сметной документации на строительство. Ориентировочная стоимость возведения такого дома составляет порядка 45 млн рублей.



Напомним, взрыв в доме по адресу ул. Сухумская, 6а, прогремел рано утром 3 ноября. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. Очевидцы рассказывали корреспонденту Properm.ru, что видели, как во время взрыва из окна вылетела старушка: у нее были ожоги лица и груди.