Судебные приставы жалуются на медлительность почтальонов

Судебные приставы, которые обязаны приводить в суд тех, кто не приходит сам, зачастую застают людей врасплох. Выясняется, что они не получали соответствующую повестку. По мнению УФССП, путаница с судебной корреспонденцией затягивает судебный процесс и увеличивают нагрузку на судебных приставов по ОУПДС.