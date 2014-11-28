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Posted 28 ноября 2014, 05:37

Published 28 ноября 2014, 05:37

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Судебные приставы жалуются на медлительность почтальонов

Судебные приставы жалуются на медлительность почтальонов

28 ноября 2014, 05:37
Фото: Properm.ru.
Было составлено более тысячи административных протоколов за «Нарушение сроков и порядка доставки адресату судебных извещений».

Судебные приставы недовольны качеством работы почтальонов Пермского края. В этом году сотрудниками отдела по Уинскому району УФССП России было выявлено 80 нарушений сроков и порядка доставки, хранения и вручения заказной корреспонденции.

Судебные приставы, которые обязаны приводить в суд тех, кто не приходит сам, зачастую застают людей врасплох. Выясняется, что они не получали соответствующую повестку. По мнению УФССП, путаница с судебной корреспонденцией затягивает судебный процесс и увеличивают нагрузку на судебных приставов по ОУПДС.

За первые 10 месяцев этого года судебными приставами Пермского края вынесено 1 114 протоколов об административном правонарушении за сорванные сроки доставки писем. Согласно действующему законодательству, это влечет штраф от 500 до 1 000 рублей для должностных лиц, и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических.

#Происшествия#Почта россии#Уфссп по пермскому краю#Майл#Почтальоны
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