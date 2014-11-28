Судебные приставы жалуются на медлительность почтальонов

Posted 28 ноября 2014, 05:37
Published 28 ноября 2014, 05:37
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Судебные приставы недовольны качеством работы почтальонов Пермского края. В этом году сотрудниками отдела по Уинскому району УФССП России было выявлено 80 нарушений сроков и порядка доставки, хранения и вручения заказной корреспонденции.
Судебные приставы, которые обязаны приводить в суд тех, кто не приходит сам, зачастую застают людей врасплох. Выясняется, что они не получали соответствующую повестку. По мнению УФССП, путаница с судебной корреспонденцией затягивает судебный процесс и увеличивают нагрузку на судебных приставов по ОУПДС.
За первые 10 месяцев этого года судебными приставами Пермского края вынесено 1 114 протоколов об административном правонарушении за сорванные сроки доставки писем. Согласно действующему законодательству, это влечет штраф от 500 до 1 000 рублей для должностных лиц, и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических.