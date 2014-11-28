В Перми начался суд над врачом травмпункта №1, обвиняемой в смерти пациентки

Напомним, трагическая история 30-летней Александры Дегтяреевой произошла в феврале прошлого года. Женщину на «скорой» привезли в больницу, но, несмотря на тяжелое состояние, врачи диагностировали у нее лишь ушиб грудной клетки и отправили домой. Просидев полночи в травмпункте, Александра умерла прямо на полу учреждения. У нее осталось двое детей.