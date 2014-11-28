В Перми начался суд над врачом травмпункта №1, обвиняемой в смерти пациентки

Posted 28 ноября 2014, 11:34
Published 28 ноября 2014, 11:34
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
26 ноября в Мотовилихинском районном суде началось рассмотрение дела о гибели 30-летней Александры Дегтяревой в городском травмпункте №1. В неоказании помощи больному обвиняется врач травматолог-ортопед Надежда Зубарева.
— Два дня, 26 и 27 ноября, заслушивали свидетелей. В основном это медработники первого травмпункта. Вчера опрашивали еще и меня, — рассказала корреспонденту Properm.ru сестра погибшей женщины Наталья Васильева.
Следующее судебное заседание состоится 10 декабря. В этот день планируется выслушать показания оставшихся свидетелей и, при возможности, начать допрос подсудимой. 26 ноября после оглашения обвинения Зубарева заявила, что с обвинением не согласна.
По статье 24 УК РФ ей грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы или принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, трагическая история 30-летней Александры Дегтяреевой произошла в феврале прошлого года. Женщину на «скорой» привезли в больницу, но, несмотря на тяжелое состояние, врачи диагностировали у нее лишь ушиб грудной клетки и отправили домой. Просидев полночи в травмпункте, Александра умерла прямо на полу учреждения. У нее осталось двое детей.
Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту случившегося и лишь после публикаций в СМИ снова заинтересовались этой историей. В результате повторной проверки в сентябре было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 24 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».