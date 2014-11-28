За отказ предоставить документы жильцу оштрафован директор УК

Posted 28 ноября 2014, 08:20
Published 28 ноября 2014, 08:20
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку УК дома по ул. Двинская, 6. Инициирована она была жалобой пермяка, который в сентябре обратился в ООО «УК «Инжиниринг» и попросил несколько документов.
Мужчина хотел увидеть договор на управление общим имуществом собственников многоквартирного дома, акт осмотра общего имущества собственников, перечень общего имущества и годовую бухгалтерскую отчетность. Заявителю в предоставлении информации было отказано, после этого вмешалась прокуратура.
По итогам проверки в отношении директора ООО «УК «Инжиниринг» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края он оштрафован на 30 тыс. рублей.