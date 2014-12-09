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Posted 9 декабря 2014, 04:25

Published 9 декабря 2014, 04:25

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Эксперты: ипотека растет в цене и в следующем году достигнет 16% годовых

Эксперты: ипотека растет в цене и в следующем году достигнет 16% годовых

9 декабря 2014, 04:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ипотека
По мнению специалистов, рост ставок приведет к падению спроса на долгосрочные кредиты на жилье.

Нынешней осенью банки начали поднимать ставки по ипотечным кредитам, сообщает РБК. По данным издания, одним из первых банков, в котором подорожали долгосрочные кредиты на покупку жилья, стал ВТБ24. Еще в середине октября средний рост здесь составил 0,5 процентных пункта (п. п.) Максимальная ставка в рублях выросла до 14,45% годовых.

Со следующего месяца повышение ставок приняло массовый характер и составило от 0,5 до 1 п. п. В частности, в ноябре-декабре подорожали кредиты в Газпромбанке (на 0,5–1 п.п), Альфа-банке (на 0,7 п.п.), банке «Открытие» (на 1–1,25 п.п.), Промсвязьбанке (на 0,25–0,9 п.п), СМП Банке (на 2–3,5 п.п), банке «ДельтаКредит» (на 0,25–1 п.п.) и других.

Заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова связывает скачок с ростом ключевой ставки Центробанка до 9,5%.

По мнению большинства участников рынка, ипотечные кредиты продолжат дорожать, а банки, которые еще не подняли ставки, сделают это в ближайшее время.

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию считают, что в начале 2015 года реальная ставка выдачи долгосрочных кредитов на жилье составит не менее 13,5% годовых. Наиболее пессимистичный прогноз выдал управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Александр Полютов. Он считает, что в следующем году ипотека приблизится к отметке 15–16% годовых.

Все эксперты сходятся во мнении, что повышение ставок приведет к снижению спроса на ипотеку.

#Банки#Ипотека#Ипотечное кредитование#Майл
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