Эксперты: ипотека растет в цене и в следующем году достигнет 16% годовых

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию считают, что в начале 2015 года реальная ставка выдачи долгосрочных кредитов на жилье составит не менее 13,5% годовых. Наиболее пессимистичный прогноз выдал управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Александр Полютов. Он считает, что в следующем году ипотека приблизится к отметке 15–16% годовых.