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Posted 9 декабря 2014, 08:08

Published 9 декабря 2014, 08:08

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В России выпустят 100-рублевую купюру, посвященную Крыму

В России выпустят 100-рублевую купюру, посвященную Крыму

9 декабря 2014, 08:08
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Деньги
Сейчас разрабатывается дизайн. Банкнота появится в стране в 2015 году.

Центробанк в 2015 году планирует выпустить памятную банкноту, посвященную Крыму, номиналом 100 рублей. Сейчас разрабатывается дизайн совместно с Гознаком, сообщает РИА Новости.

О возможности появления такой банкноты для широкого обращения, как это было с «олимпийскими» банкнотами, сообщалось еще в июле. В октябре гендиректор Гознака Аркадий Трачук говорил, что никаких решений по дизайну и номиналу купюры пока не принято.

— В настоящее время Банком России совместно с ФГУП «Гознак» проводится подготовительная работа по созданию дизайна памятной банкноты, посвященной Крыму. Планируемый номинал банкноты — 100 рублей. Указанная банкнота будет выпущена в обращение в 2015 году, — сказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Напомним, в октябре ЦБ выпустил две монеты, посвященные Крыму, номиналом 10 рублей. Не исключается выпуск новых видов памятных монет, посвященных Крыму и Севастополю.

#Банки#Крым#Деньги#Монеты#Банкноты
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