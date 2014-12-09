В России выпустят 100-рублевую купюру, посвященную Крыму

Posted 9 декабря 2014, 08:08
Published 9 декабря 2014, 08:08
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Центробанк в 2015 году планирует выпустить памятную банкноту, посвященную Крыму, номиналом 100 рублей. Сейчас разрабатывается дизайн совместно с Гознаком, сообщает РИА Новости.
О возможности появления такой банкноты для широкого обращения, как это было с «олимпийскими» банкнотами, сообщалось еще в июле. В октябре гендиректор Гознака Аркадий Трачук говорил, что никаких решений по дизайну и номиналу купюры пока не принято.
— В настоящее время Банком России совместно с ФГУП «Гознак» проводится подготовительная работа по созданию дизайна памятной банкноты, посвященной Крыму. Планируемый номинал банкноты — 100 рублей. Указанная банкнота будет выпущена в обращение в 2015 году, — сказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
Напомним, в октябре ЦБ выпустил две монеты, посвященные Крыму, номиналом 10 рублей. Не исключается выпуск новых видов памятных монет, посвященных Крыму и Севастополю.