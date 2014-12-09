В России выпустят 100-рублевую купюру, посвященную Крыму

О возможности появления такой банкноты для широкого обращения, как это было с «олимпийскими» банкнотами, сообщалось еще в июле. В октябре гендиректор Гознака Аркадий Трачук говорил, что никаких решений по дизайну и номиналу купюры пока не принято.