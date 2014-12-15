В Перми будут проводить операции на мозге без хирургических разрезов

Posted 15 декабря 2014, 07:30
Published 15 декабря 2014, 07:30
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
С 16 декабря года в ГКБ № 4 впервые в Пермском крае начнут проводить операции на головном мозге без хирургических разрезов. Как сообщает краевой минздрав, врач производит небольшой прокол в области введения катетера, что требует от хирурга высокого профессионализма и большого опыта.
Операция нацелена на лечение патологии церебральных артерий и предупреждения геморрагических инсультов. Преимущества операции без скальпеля заключаются в возможности выполнять ее под местной анестезией, получить доступ в зоны, которые трудно оперировать традиционными «открытыми», а также сократить время восстановления пациента.
В 2015 году планируется выполнение около 50 эндоваскулярных вмешательств у больных с острой и хронической сосудистой патологией головного мозга.