В Перми будут проводить операции на мозге без хирургических разрезов

С 16 декабря года в ГКБ № 4 впервые в Пермском крае начнут проводить операции на головном мозге без хирургических разрезов. Как сообщает краевой минздрав, врач производит небольшой прокол в области введения катетера, что требует от хирурга высокого профессионализма и большого опыта.