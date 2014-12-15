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Posted 15 декабря 2014, 07:30

Published 15 декабря 2014, 07:30

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Перми будут проводить операции на мозге без хирургических разрезов

В Перми будут проводить операции на мозге без хирургических разрезов

15 декабря 2014, 07:30
Фото: Properm.ru.
Первые пациенты будут прооперированы уже завтра, 16 декабря.

С 16 декабря года в ГКБ № 4 впервые в Пермском крае начнут проводить операции на головном мозге без хирургических разрезов. Как сообщает краевой минздрав, врач производит небольшой прокол в области введения катетера, что требует от хирурга высокого профессионализма и большого опыта.

Операция нацелена на лечение патологии церебральных артерий и предупреждения геморрагических инсультов. Преимущества операции без скальпеля заключаются в возможности выполнять ее под местной анестезией, получить доступ в зоны, которые трудно оперировать традиционными «открытыми», а также сократить время восстановления пациента.

В 2015 году планируется выполнение около 50 эндоваскулярных вмешательств у больных с острой и хронической сосудистой патологией головного мозга.

#Здоровье#Хирургия
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