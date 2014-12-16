В Перми 72 чиновника и 49 полицейских «ошиблись» в декларациях

Posted 16 декабря 2014, 06:15
Published 16 декабря 2014, 06:15
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Прокуратура Перми сообщает о расхождениях в предоставленных сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера со стороны 72 чиновников и 49 сотрудников полиции.
Например, одна из муниципальных служащих не сообщила о своем доходе около 620 тыс. рублей по основному месту работы, а также о прибыли мужа около 10 млн рублей. Сотрудник МВД, как выяснилось, являлся директором коммерческой фирмы — охранного предприятия, которое длительное время не работало. До поступления на службу в правоохранительные органы он уволился, но учредителями ЧОП не были своевременно поданы соответствующие сведения в ФНС. В этом случае оплошность допустил и отдел кадров управления, который не достаточно хорошо проверил кандидата.
Прокуратура также отметила нарушения недостоверные сведения о площадях земельных участков, жилых и нежилых недвижимых объектов, находящийся в собственности работников водный транспорт. Выявлены случаи отсутствия сведений о полученном доходе с прежнего места работы, доходах, полученных из других источников — участие в рекламе, в преподавательской деятельности, получение дохода облагаемого налогом по гражданско-правовым договорам, при работе по совместительству.
Начальникам ряда управлений и департаментов администрации Перми и начальнику Управления МВД России по Перми внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции. К дисциплинарной ответственности привлечено 55 муниципальных служащих и 8 сотрудников полиции.