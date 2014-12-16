В Перми 72 чиновника и 49 полицейских «ошиблись» в декларациях

Например, одна из муниципальных служащих не сообщила о своем доходе около 620 тыс. рублей по основному месту работы, а также о прибыли мужа около 10 млн рублей. Сотрудник МВД, как выяснилось, являлся директором коммерческой фирмы — охранного предприятия, которое длительное время не работало. До поступления на службу в правоохранительные органы он уволился, но учредителями ЧОП не были своевременно поданы соответствующие сведения в ФНС. В этом случае оплошность допустил и отдел кадров управления, который не достаточно хорошо проверил кандидата.