Бизнесмены попросили Центробанк снизить ставку

Чтобы исправить нынешнюю ситуацию предприниматели предложили понизить ключевую ставку уровня ниже инфляции. Если же ситуация на валютном рынке вновь ухудшится, то ЦБ рекомендуют ее больше не повышать.

Также Центробанку было предложено поспособствовать использованию для выдачи кредитов простых векселей банков. Еще одна возможная, по мнению бизнеса, мера — смягчение требований к резервам на возможные потери по ссудам до 1 января 2017 года с установлением «временных особенностей оценок кредитного риска»: снижение на 50% величины расчетного резерва по портфелям однородных ссуд без просрочки и с просрочкой до 30 дней, а при просрочке платежа до 90 дней — на 25%, пишет издание.