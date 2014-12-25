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Posted 25 декабря 2014, 07:26

Published 25 декабря 2014, 07:26

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Бизнесмены попросили Центробанк снизить ставку

Бизнесмены попросили Центробанк снизить ставку

25 декабря 2014, 07:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Центробанк
Предложения в Центробанке выслушали и сейчас занимаются их изучением.

Вчера, 24 декабря, на встрече с руководством Центробанка «Деловая Россия», «Опора» и бизнес-омбудсмен Борис Титов представили свои предложения по обеспечению доступности кредитов, пишет «Коммерсантъ».

Из-за падения курса рубля многие компании приостановили производство и поставки до. Кроме того, из-за повышения ключевой ставки ЦБ часть банков приостановила выдачу кредитов. Те, которые кредитуют заемщиков, увеличили свои ставки до 25–30%, некоторые при этом начали пересмотр условий уже выданных займов.

Одним из предложений стало предоставление рефинансирования по ставке 9,5%. Эта мера, по мнению предпринимателей, должна остановить волну пересмотра процентных ставок по кредитам, выданным до 1 декабря 2014 года.

По словам председателя комитета по финансово-кредитному обеспечению бизнеса «Деловой России» Александра Карпова, ЦБ пока не готов дифференцировать ставки для «старых» и «новых» заемщиков.

Чтобы исправить нынешнюю ситуацию предприниматели предложили понизить ключевую ставку уровня ниже инфляции. Если же ситуация на валютном рынке вновь ухудшится, то ЦБ рекомендуют ее больше не повышать.
Также Центробанку было предложено поспособствовать использованию для выдачи кредитов простых векселей банков. Еще одна возможная, по мнению бизнеса, мера — смягчение требований к резервам на возможные потери по ссудам до 1 января 2017 года с установлением «временных особенностей оценок кредитного риска»: снижение на 50% величины расчетного резерва по портфелям однородных ссуд без просрочки и с просрочкой до 30 дней, а при просрочке платежа до 90 дней — на 25%, пишет издание.

Сейчас представленные предпринимателями предложения изучаются в Центробанке.

#Банки#Центробанк#Ключевая ставка
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