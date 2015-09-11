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Posted 11 сентября 2015, 06:46

Published 11 сентября 2015, 06:46

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Полазне пьяные местные жители избили полицейских

В Полазне пьяные местные жители избили полицейских

11 сентября 2015, 06:46
Фото: Properm.ru.
Дебоширы побили полицейских прямо в дежурной части.

В Добрянском районе судом вынесен приговор 17-летнему и 28-летнему жителям поселка Полазна по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает СК РФ.

Инцидент произошел 5 апреля 2015 года. Мужчина и подросток, будучи пьяными и находясь в отделении полазненской полиции, публично нецензурно выражались, оказали неповиновение и причинили телесные повреждения сотрудникам полиции.

Суд приговорил дебоширов к 1,5 годам лишения свободы условно.

#Происшествия
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