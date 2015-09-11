В Полазне пьяные местные жители избили полицейских

Posted 11 сентября 2015, 06:46
Published 11 сентября 2015, 06:46
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Добрянском районе судом вынесен приговор 17-летнему и 28-летнему жителям поселка Полазна по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает СК РФ.
Инцидент произошел 5 апреля 2015 года. Мужчина и подросток, будучи пьяными и находясь в отделении полазненской полиции, публично нецензурно выражались, оказали неповиновение и причинили телесные повреждения сотрудникам полиции.
Суд приговорил дебоширов к 1,5 годам лишения свободы условно.