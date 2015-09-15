В Перми задержали крупную банду торговцев героином

Установлено, что в период с августа 2014 года по январь 2015 года, лицо, отбывающее наказание в ФКУ ИК -11 в пгт. Ныроб Чердынского района Пермского края за аналогичные преступления, организовал преступную группу из 10 человек в которую входили обвиняемые, обеспечив при этом бесперебойное поступление наркотиков к своим соучастникам через тайники — закладки, сообщает прокуратура.