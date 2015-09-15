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Posted 15 сентября 2015, 05:53

Published 15 сентября 2015, 05:53

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми задержали крупную банду торговцев героином

В Перми задержали крупную банду торговцев героином

15 сентября 2015, 05:53
Фото: Properm.ru.
Сотрудниками наркоконтроля было изъято более 2,5 кг наркотиков.

В суд направлено уголовное дело в отношении преступной группы, организовавшей сбыт на территории Перми более 2,5 кг героина. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников организованной преступной группы.

Установлено, что в период с августа 2014 года по январь 2015 года, лицо, отбывающее наказание в ФКУ ИК -11 в пгт. Ныроб Чердынского района Пермского края за аналогичные преступления, организовал преступную группу из 10 человек в которую входили обвиняемые, обеспечив при этом бесперебойное поступление наркотиков к своим соучастникам через тайники — закладки, сообщает прокуратура.

Участники группы, в числе которых были наркопотребители, полученные через закладки наркотические средства, сбывали наркозависимым лицам на территории Перми. В случаях, когда противоправные действия наркосбытчиков пресекались сотрудниками наркоконтроля, организатор, обеспечивая непрерывность процесса сбыта наркотиков, на место задержанных сразу привлекал других исполнителей.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального наркоконтроля из незаконного оборота изъято более 2,5 кг героина.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Уголовным кодексом РФ за совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, со штрафом в размере до 1 млн рублей.

#Происшествия#Наркотики#Героин
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