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Posted 26 ноября 2015, 05:15

Published 26 ноября 2015, 05:15

Modified 2 марта 2023, 16:42

Updated 2 марта 2023, 16:42

Зимой прямые рейсы Пермь-Сочи будет осуществлять «Комиавиатранс»

Зимой прямые рейсы Пермь-Сочи будет осуществлять «Комиавиатранс»

26 ноября 2015, 05:15
Фото: Properm.ru
Билеты уже поступили в продажу.

В расписании Международного аэропорта «Пермь» появился прямой рейс до Сочи. Вылеты из Перми будут осуществляться с 19 декабря по 27 марта раз в неделю по субботам. Выполнять полеты в зимний период будет авиакомпания «Комиавиатранс» самолетами Embraer -145 вместимостью до 50 пассажиров.

Как уточнила корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь аэропорта Юлия Отраднова, билеты уже поступили в продажу и доступны для самостоятельного бронирования уже сейчас. Стоимость перелета составляет от 7 тыс. рублей в одну сторону. Сейчас это единственный прямой перелет из пермского аэропорта в Международный аэропорт Сочи.

Напомним, в зимнем расписании рейсы Пермь-Сочи появились к Олимпийским играм 2014 года. В прошлом году перелеты осуществляла авиакомпания «Оренбургские авиалинии».

В зимнем расписании пермского аэропорта сохраняются регулярные рейсы по программе развития межрегиональных перевозок ПФО: Казань, Уфа, Самара, Киров и Нижний Новгород. Как и сообщалось ранее, самолеты будут летать в Екатеринбург и Сочи. Авиасообщение с Симферополем до 26 марта прекращено.

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