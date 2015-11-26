Зимой прямые рейсы Пермь-Сочи будет осуществлять «Комиавиатранс»

Как уточнила корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь аэропорта Юлия Отраднова, билеты уже поступили в продажу и доступны для самостоятельного бронирования уже сейчас. Стоимость перелета составляет от 7 тыс. рублей в одну сторону. Сейчас это единственный прямой перелет из пермского аэропорта в Международный аэропорт Сочи.