В Перми с подозрением на свиной грипп госпитализировали еще шесть человек

Свиной грипп очень похож на обычный, разница лишь в том, что распространяется он быстрее. Осложнения могут наступить уже на 2–3 сутки. Чтобы провести профилактику заболевания, можете прочитать инструкцию Properm.ru о том, как не заболеть. Отметим, что если в этом году Вы проходили вакцинацию от гриппа, то можете особо не переживать: вирус полностью соответствует вакцинному штамму того, который был ранее.