properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января 2016, 09:48

Published 22 января 2016, 09:48

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

В Перми с подозрением на свиной грипп госпитализировали еще шесть человек

В Перми с подозрением на свиной грипп госпитализировали еще шесть человек

22 января 2016, 09:48
Фото: Properm.ru.
Ранее в Прикамье уже выявили пять случаев заражения вирусом H1N1.

Накануне в Перми с подозрением на свиной грипп (H1N1) госпитализировали шесть человек, сообщил Роспотребнадзор.

Напомним, ранее в Прикамье с подобным диагнозом легли в больницу трое детей и двое взрослых. Сейчас двоих детей уже выписали из стационара, взрослые продолжают проходить интенсивное лечение.

Свиной грипп очень похож на обычный, разница лишь в том, что распространяется он быстрее. Осложнения могут наступить уже на 2–3 сутки. Чтобы провести профилактику заболевания, можете прочитать инструкцию Properm.ru о том, как не заболеть. Отметим, что если в этом году Вы проходили вакцинацию от гриппа, то можете особо не переживать: вирус полностью соответствует вакцинному штамму того, который был ранее.

Отдельно можно сказать о том, что у детей, особенно маленьких, заболевание протекает по другому и чем ребенок младше, тем сложнее его лечить. Узнать подробнее, какие именно симптомы сопровождают грипп у малышей, вы сможете здесь.

#Здоровье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика