В Перми с подозрением на свиной грипп госпитализировали еще шесть человек

Posted 22 января 2016, 09:48
Published 22 января 2016, 09:48
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Накануне в Перми с подозрением на свиной грипп (H1N1) госпитализировали шесть человек, сообщил Роспотребнадзор.
Напомним, ранее в Прикамье с подобным диагнозом легли в больницу трое детей и двое взрослых. Сейчас двоих детей уже выписали из стационара, взрослые продолжают проходить интенсивное лечение.
Свиной грипп очень похож на обычный, разница лишь в том, что распространяется он быстрее. Осложнения могут наступить уже на 2–3 сутки. Чтобы провести профилактику заболевания, можете прочитать инструкцию Properm.ru о том, как не заболеть. Отметим, что если в этом году Вы проходили вакцинацию от гриппа, то можете особо не переживать: вирус полностью соответствует вакцинному штамму того, который был ранее.
Отдельно можно сказать о том, что у детей, особенно маленьких, заболевание протекает по другому и чем ребенок младше, тем сложнее его лечить. Узнать подробнее, какие именно симптомы сопровождают грипп у малышей, вы сможете здесь.