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Posted 10 марта 2016, 05:40

Published 10 марта 2016, 05:40

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

На видеосъемку ЕГЭ в Прикамье выделят более 19 млн рублей

На видеосъемку ЕГЭ в Прикамье выделят более 19 млн рублей

10 марта 2016, 05:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
ЕГЭ 2023
Министерство образования объявило аукцион на право вести видеозапись во время экзаменов. Победителя выберут 31 марта.

Министерство образования Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения Единого Государственного Экзамена в 2016 году. Максимальная стоимость контракта составляет более 19,1 млн рублей. Финансирование будет из краевого бюджета 2016–2018 годов. Итоги подведут 31 марта.

Согласно техническому заданию, выигравший тендер участник должен будет обеспечить видеосъемку в 70 точках с помощью 1023 программно-аппаратных комплексов.

Напомним, это будет третий год подряд, когда в пермских школах будет вестись съемка во время госэкзамена. Программно-аппаратные комплексы представляют собой две видеокамеры, подключенные к ноутбуку или персональному компьютеру с выходом в интернет. Камеры установлены таким образом, чтобы в обзор попадал весь класс.

#Общество#ЕГЭ 2023
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