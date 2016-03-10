На видеосъемку ЕГЭ в Прикамье выделят более 19 млн рублей

Напомним, это будет третий год подряд, когда в пермских школах будет вестись съемка во время госэкзамена. Программно-аппаратные комплексы представляют собой две видеокамеры, подключенные к ноутбуку или персональному компьютеру с выходом в интернет. Камеры установлены таким образом, чтобы в обзор попадал весь класс.