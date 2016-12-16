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Posted 16 декабря 2016, 11:39

Published 16 декабря 2016, 11:39

Modified 2 марта 2023, 14:36

Updated 2 марта 2023, 14:36

В Перми выступит Иосиф Кобзон

16 декабря 2016, 11:39
Репертуар эстрадного певца состоит из более чем трёх тысяч песен. Самые известные композиции в его исполнении это: «День победы», «Я люблю тебя жизнь», «Где-то далеко», «Офицеры», «А у нас во дворе».

Российский певец, общественный деятель и депутат Госдумы Иосиф Кобзон приедет в Пермь, сообщает Business Class. Выступления знаменитого исполнителя состоится завтра, 17 декабря, в Большом зале филармонии на праздничном мероприятии посвященном годовщине со дня открытия Пермского Суворовского училища.

В рамках визита эстрадный певец познакомится с достопримечательностями Перми и встретится с губернатором Виктором Басаргиным и главой города Дмитрием Самойловым.

Репертуар Иосифа Кобзона состоит из более чем трёх тысяч песен. Самые известные композиции в его исполнении: «День победы», «Я люблю тебя жизнь», «Где-то далеко», «Офицеры», «А у нас во дворе».

#Афиша#Суворовское училище#Иосиф кобзон
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