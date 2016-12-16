В Перми выступит Иосиф Кобзон

Репертуар эстрадного певца состоит из более чем трёх тысяч песен. Самые известные композиции в его исполнении это: «День победы», «Я люблю тебя жизнь», «Где-то далеко», «Офицеры», «А у нас во дворе».

Российский певец, общественный деятель и депутат Госдумы Иосиф Кобзон приедет в Пермь, сообщает Business Class. Выступления знаменитого исполнителя состоится завтра, 17 декабря, в Большом зале филармонии на праздничном мероприятии посвященном годовщине со дня открытия Пермского Суворовского училища. В рамках визита эстрадный певец познакомится с достопримечательностями Перми и встретится с губернатором Виктором Басаргиным и главой города Дмитрием Самойловым. Репертуар Иосифа Кобзона состоит из более чем трёх тысяч песен. Самые известные композиции в его исполнении: «День победы», «Я люблю тебя жизнь», «Где-то далеко», «Офицеры», «А у нас во дворе».