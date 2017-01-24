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Posted 24 января 2017, 16:00

Published 24 января 2017, 16:00

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на «Оскар»

24 января 2017, 16:00
На наибольшее количество золотых статуэток претендует фильм «Ла-Ла Ленд».

Американская киноакадемия искусств объявила первых номинантов на премию «Оскар». Больше всех номинаций получил фильм «Ла-Ла-Лэнд», претендуя на 13 наград.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» могла оказаться кинокартина российского режиссера Андрея Кончаловского «Рай», но в итоговый список претендентов на золотую статуэтку она так и не попала.

Церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля.

Номинация «Лучший фильм»:

  • «Прибытие»
  • «Ограды»
  • «По соображениям совести»
  • «Любой ценой»
  • «Скрытые фигуры»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Манчестер у моря»
  • «Лунный свет»

Номинация «Лучший актер»:

  • Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
  • Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»)
  • Райн Гослинг («Ла-ла Ленд»)
  • Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»)
  • Дензел Вашингтон («Ограды»)

Номинация «Лучшая актриса»:

  • Изабель Юпер («Она»)
  • Рут Нега («Лавинг»)
  • Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)
  • Натали Портман («Джеки»)
  • Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»)

Номинация «Лучший режиссер»:

  • Дени Вильнев («Прибытие»)
  • Мэл Гибсон («По соображениям совести»),
  • Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
  • Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)
  • Барри Дженкинс («Лунный свет»)

Номинация «Лучший актер второго плана»:

  • Махершала Али («Лунный свет»)
  • Джефф Бриджес («Любой ценой»)
  • Лукас Хеджес («Манчестер у моря»)
  • Дев Патель («Лев»)
  • Майкл Шеннон («Под покровом ночи»)

Номинация «Лучшая актриса второго плана»:

  • Виола Дэвис («Ограды»)
  • Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)
  • Наоми Харрис («Лунный свет»)
  • Николь Кидман («Лев»)
  • Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»)

Номинация «Лучший фильм на иностранном языке»:

  • «Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде (Германия)
  • «Коммивояжер», режиссер Асгар Фархади (Иран)
  • «Вторая жизнь Уве», режиссер Ханнес Холм (Швеция)
  • «Моя земля» (Дания)
  • «Танна» (Австралия)

Номинация «Лучший оригинальный сценарий»:

  • Дэмьен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»
  • Тэйлор Шеридан, «Любой ценой»
  • Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
  • Майк Миллс, «Женщины 20 века»
  • Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, «Лобстер»

Номинация «Лучший адаптированный сценарий»:

  • «Прибытие»
  • «Ограды»
  • «Скрытые фигуры»
  • «Лев»
  • «Лунный свет»

Номинация «Лучшая операторская работа»:

  • «Прибытие»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Лев»
  • «Лунный свет»
  • «Молчание»

Номинация «Лучший анимационный фильм»:

  • «Кубо. Легенда о самурае»
  • «Моана»
  • «Жизнь цуккини»
  • «Зверополис»
  • «Красная черепаха»

Номинация «Лучший документальный фильм»:

  • «О. Джей: Сделано в Америке»
  • «13-й»
  • «Я не твой негр»
  • «Огонь в море»
  • «Анимированная жизнь»

Номинация «Лучший саундтрек»:

  • «Джеки»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Лев»
  • «Лунный свет»
  • «Пассажиры»

Номинация «Лучшая оригинальная песня»:

  • «Audition» / «The Fools Who Dream» («Ла-Ла Ленд»),
  • «City Of Stars» («Ла-Ла Ленд»)
  • «Can' t Stop The Feeling» («Тролли»)
  • «The Empty Chair» («Джим: История Джеймса Фоули»)
  • «How Far I' ll Go» («Моана»)

Номинация «Лучший грим и прически»:

  • «Вторая жизнь Уве»
  • «Стар Трек: Бесконечность»
  • «Отряд самоубийц»

Номинация «Лучшие спецэффекты»:

  • «Доктор Стрэндж»
  • «Изгой-один»
  • «Книга джунглей»

Номинация «Лучшие костюмы»:

  • «Фантастические твари и где они обитают»
  • «Джеки»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Флоренс Фостер Дженкинс»
  • «Союзники»
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