В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на «Оскар»

Posted 24 января 2017, 16:00
Published 24 января 2017, 16:00
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Американская киноакадемия искусств объявила первых номинантов на премию «Оскар». Больше всех номинаций получил фильм «Ла-Ла-Лэнд», претендуя на 13 наград.
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» могла оказаться кинокартина российского режиссера Андрея Кончаловского «Рай», но в итоговый список претендентов на золотую статуэтку она так и не попала.
Церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля.
Номинация «Лучший фильм»:
Номинация «Лучший актер»:
Номинация «Лучшая актриса»:
Номинация «Лучший режиссер»:
Номинация «Лучший актер второго плана»:
Номинация «Лучшая актриса второго плана»:
Номинация «Лучший фильм на иностранном языке»:
Номинация «Лучший оригинальный сценарий»:
Номинация «Лучший адаптированный сценарий»:
Номинация «Лучшая операторская работа»:
Номинация «Лучший анимационный фильм»:
Номинация «Лучший документальный фильм»:
Номинация «Лучший саундтрек»:
Номинация «Лучшая оригинальная песня»:
Номинация «Лучший грим и прически»:
Номинация «Лучшие спецэффекты»:
Номинация «Лучшие костюмы»: