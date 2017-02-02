Обход Чусового будет строить «Мостоотряд №123»

Posted 2 февраля 2017, 14:12
Published 2 февраля 2017, 14:12
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Конкурсная комиссия рассмотрела вторые части заявок аукциона по отбору подрядчика на строительство обхода города Чусовой. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», к аукциону были допущены две компании: ЗАО «Мостоотряд № 123» (филиал челябинского ЗАО «Уралмостострой») и ООО СК «Химспецстрой».
Обе компании предложили стоимость контракта в размере 2,208 млрд рублей. Первой поступила заявка от ЗАО «Уралмостострой», компания была признана победителем.
Аукцион по строительству обхода города Чусовой прошел в четвертый раз. Первые два раза конкурс выигрывала тюменская компания «Мостострой-12». Оба раза пермское УФАС отменило результаты аукциона. В третий раз конкурс был признан несостоявшимся.