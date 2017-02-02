Обход Чусового будет строить «Мостоотряд №123»

Аукцион по строительству обхода города Чусовой прошел в четвертый раз. Первые два раза конкурс выигрывала тюменская компания «Мостострой-12». Оба раза пермское УФАС отменило результаты аукциона. В третий раз конкурс был признан несостоявшимся.