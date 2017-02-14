«Люблю, целую, вышли денег». Каким интернет-поклонникам не нужно верить

Именно так поступила «юная красавица из Перми» — в реальности 50-летняя жительница Соликамска. Весной 2012 года она завязала интернет-переписку с молодым человеком из Ростовской области. Возраст она сбавила практически вдвое, сказала, что живет в Перми, имеет высшее образование и двойное гражданство. Отправив собеседнику чужую фотографию, она окончательно завоевала симпатию собеседника. Через некоторое время женщина сообщила своему поклоннику, что тяжело больна и нуждается в дорогостоящих лекарствах, а также заверила жениха, что вернет все деньги сразу после лечения. С июня 2012 по май 2014 года молодой человек перевёл блиц-переводами более 540 тыс. рублей.