«Люблю, целую, вышли денег». Каким интернет-поклонникам не нужно верить

Posted 14 февраля 2017, 12:37
Published 14 февраля 2017, 12:37
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Каждое второе преступление в Пермском крае связано с телефонным или интернет-мошенничеством, говорят в Главном управлении МВД России по Пермскому краю. Практика показывает, что мошенники умело используют психологические приемы, вынуждая «жертв» раскрыть свои персональные данные. Для этого они выбирают разные «болевые» точки: беспокойство за близких родственников или за свои денежные средства, желание сэкономить, найти любовь всей своей жизни.
«Злоумышленники обычно входят в доверие к жертве, чаще всего одинокой женщине старше 30 лет, обещают жениться, забрать к себе в столицу или за границу. Со слов потерпевших, мошенники представляются богатыми иностранцами, военными, сотрудниками дипломатических миссий», — говорят в ГУ МВД России по Пермскому краю. Дальше события могут развиваться по-разному.
Например, «интернет-воздыхатель» выясняет полное имя и адрес жертвы, после чего пишет ей, что хочет отправить или уже отправил ценный подарок или денежный перевод. Но потом сообщает, что у него либо не хватает денег на отправку, либо доставку нужно будет оплатить. В связи с чем мошенник просит жертву заплатить необходимую сумму, а после исчезает.
Именно такая история произошла в 2014 году с «невестой» из Перми, которая перечислила более 1 млн рублей своему «жениху из США». Женщина в интернете познакомилась с мужчиной, который представился военным из США, служащим в «горячей» точке. В переписке он уверил ее, что готов уже всё бросить, покинуть службу и найти счастье с русской женщиной. А потом сообщил, что нашел клад и нужно оплатить его пересылку.
Второй распространенный способ. «Интернет-поклонник» уже договаривается о реальной встрече с жертвой, но потом исчезает. Когда объявляется вновь, говорит, что попал в какое-то происшествие и просит денег на лечение, адвоката и т.д. Как только необходимая сумма отправлена, мошенник снова исчезает.
Именно так поступила «юная красавица из Перми» — в реальности 50-летняя жительница Соликамска. Весной 2012 года она завязала интернет-переписку с молодым человеком из Ростовской области. Возраст она сбавила практически вдвое, сказала, что живет в Перми, имеет высшее образование и двойное гражданство. Отправив собеседнику чужую фотографию, она окончательно завоевала симпатию собеседника. Через некоторое время женщина сообщила своему поклоннику, что тяжело больна и нуждается в дорогостоящих лекарствах, а также заверила жениха, что вернет все деньги сразу после лечения. С июня 2012 по май 2014 года молодой человек перевёл блиц-переводами более 540 тыс. рублей.
В компании Avast советуют обратить внимание на следующие признаки, которые свидетельствуют о том, что «интернет-возлюбленного» интересуют только деньги:
В ГУ МВД России по Пермскому краю добавляют: