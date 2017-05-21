Ночь музеев. Картины в «Ретро Гараже», романтика трамваев и столпотворение в PERMM

Да, заводы можно слушать и нюхать, даже ощупывать. Первый этаж — «библиотека звуков» настоящих заводов. Она состоит из уникальных «звуковых портретов» предприятий, которые были записаны прямо на производстве. На втором — «световые слепки» заводских цехов и экспозиция из материалов, которые рождаются на заводе в процессе производства. Кто бы мог подумать, что отходы производства при умелой подаче могут стать привлекательными арт-объектами и украсить, к примеру, интерьер. В стеклянных сосудах, с музейной подсветкой кольца металлической стружки или оптоволокно действительно заявляют о своей красоте и даже претендуют на украшение интерьера. Третий этаж выставки посвящен запахам заводов. Специально сконструированные агрегаты с моторами и вентиляторами позволяют обонять как конкретные запахи с того или иного завода, так и целые композиции. Вы знали, что формула запаха отливки металла очень похожа на формулу запаха пирожков с корицей?