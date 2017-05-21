Ночь музеев. Картины в «Ретро Гараже», романтика трамваев и столпотворение в PERMM

Posted 21 мая 2017, 13:45
Published 21 мая 2017, 13:45
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
К Ночи музеев пермский автомобильный музей «Ретро Гараж» присоединился в этом году. Далеко не каждый житель Перми знает, что несколько десятков советских автомобилей, настоящего ретро и винтажа, нашли свой дом в здании одного из бывших автосалонов в Камской долине. Концепция музея — именно советские автомобили, здесь вы не найдете ни одной иномарки, а вслед за советскими автомобилями музей начал развивать собирать предметы советского быта: игрушки, техника. В рамках Ночи музеев владельцы ретро-техники, тех экспонатов, которые на ходу, отправились в большой автопробег по улицам Перми.
Выставка «Звуки.Запахи.Заводы» открылась в пермском музее современного искусства в рамках Дягилевского фестиваля и будет длится до августа. Однако в Ночь музеев PERMM стал чуть ли не самым посещаемым музеем — только к 21 часам музей по предварительным подсчетам посетили более 4,5 тысяч человек.
Да, заводы можно слушать и нюхать, даже ощупывать. Первый этаж — «библиотека звуков» настоящих заводов. Она состоит из уникальных «звуковых портретов» предприятий, которые были записаны прямо на производстве. На втором — «световые слепки» заводских цехов и экспозиция из материалов, которые рождаются на заводе в процессе производства. Кто бы мог подумать, что отходы производства при умелой подаче могут стать привлекательными арт-объектами и украсить, к примеру, интерьер. В стеклянных сосудах, с музейной подсветкой кольца металлической стружки или оптоволокно действительно заявляют о своей красоте и даже претендуют на украшение интерьера. Третий этаж выставки посвящен запахам заводов. Специально сконструированные агрегаты с моторами и вентиляторами позволяют обонять как конкретные запахи с того или иного завода, так и целые композиции. Вы знали, что формула запаха отливки металла очень похожа на формулу запаха пирожков с корицей?
После знакомства со всей экспозицией складывается уникальный сенсорный паззл — такое оно, современное искусство. Главная фишка выставки «Звуки.Запахи.Заводы» в том, что заводы эти — вовсе не «какие-то и где-то». Все эти нематериальные и материальные субстанции были собраны авторами выставки на родных нам пермских заводах: «Пермская целлюлозно-бумажная компания», «Мотовилихинские заводы», «Тенториум», «ОДК-Пермские моторы», «Пермский мукомольный завод», «Инкаб», «Форвард», «Краснокамская фабрика деревянной игрушки».