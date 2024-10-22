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Кизел

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Октябрь
Житель Пермского края «заминировал» автовокзал в Кизеле. Как его наказали
22 октября, 10:23
В Кизеле на пожаре в квартире погиб мужчина
6 октября, 07:57
Август
Житель Кизела, пострадавший во время взрыва газа в жилом доме, идет на поправку
27 августа, 08:29
В Кизеле завершены работы по ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажке
23 августа, 16:17
В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов
23 августа, 11:11
В Следкоме назвали предположительную причину взрыва в многоэтажке в Кизеле
22 августа, 15:42
После взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело
22 августа, 08:10
В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
22 августа, 06:55
В Кизеле квартирант напал на хозяйку квартиры и отобрал у нее деньги
21 августа, 05:14
В Кизеле подрядчики срывают сроки ремонта парка аттракционов
18 августа, 05:52
Июль
Правительством утверждена дорожная карта по ликвидации последствий закрытия шахт КУБа
22 июля, 16:40
Июнь
По делу шахт Кизеловского бассейна арестован крупный федеральный чиновник
24 июня, 06:07
Пермяка осудили за торговлю наркотиками в Кизеле
24 июня, 05:56
Житель Кизела попался на использовании фальшивых документов
5 июня, 16:42
Фото. В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей
5 июня, 11:05
Май
Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное почти десять лет назад
31 мая, 09:36
Апрель
В Кизеле осудят екатеринбуржца за смертельное ДТП
16 апреля, 06:41
На пожаре в деревянном доме в Кизеле погиб мужчина
15 апреля, 07:16
Кизеловец за нетрезвое вождение лишился снегоболотохода
8 апреля, 06:05
Февраль
Заключённого в СИЗО в Кизеле нашла посылка из Москвы с наркотиками
Впрочем, воспользоваться содержимым посылки мужчина не смог.
19 февраля, 15:03

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