6 сентября в Перми проверят систему оповещения

Posted 4 сентября 2017, 11:30
Published 4 сентября 2017, 11:30
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
В среду, 6 сентября, с 10:00 до 10:30 пройдет кратковременное включение электросирен., на «Мотовилихинских заводах». Как сообщает мэрия города, мероприятие состоится в соответствии с годовым графиком проверки работоспособности объектовой системы оповещения.
Жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться, уверяют в адмнистрации. Проверка системы оповещения носит учебный характер.