6 сентября в Перми проверят систему оповещения

В среду, 6 сентября, с 10:00 до 10:30 пройдет кратковременное включение электросирен., на «Мотовилихинских заводах». Как сообщает мэрия города, мероприятие состоится в соответствии с годовым графиком проверки работоспособности объектовой системы оповещения.