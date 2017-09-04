properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2017, 11:30

Published 4 сентября 2017, 11:30

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

6 сентября в Перми проверят систему оповещения

6 сентября в Перми проверят систему оповещения

4 сентября 2017, 11:30
Фото: Properm.ru.

В среду, 6 сентября, с 10:00 до 10:30 пройдет кратковременное включение электросирен., на «Мотовилихинских заводах». Как сообщает мэрия города, мероприятие состоится в соответствии с годовым графиком проверки работоспособности объектовой системы оповещения.

Жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться, уверяют в адмнистрации. Проверка системы оповещения носит учебный характер.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика