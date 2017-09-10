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Posted 10 сентября 2017, 07:50

Published 10 сентября 2017, 07:50

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Явка в Пермском крае к 12 часам составила 13,51%

10 сентября 2017, 07:50
Территориальные избирательные комиссии сдают данные о количестве проголосовавших к полудню избирателей.

10 сентября 2017 года проходят 5,8 тысяч выборов разного уровня и 230 референдумов местного значения. В шестнадцати регионах РФ выберут новых губернаторов.

По данным избирательных комиссий, в Бурятии на 12 часов явка составила 17,42%, в Томской области 9,41%,

В Пермском крае средняя явка -к полудню - 13,51% , это полные данные. Больше, чем в прошлом году на выборах депутатов Госдумы на 2,77%.

В лидерах по явке Соликамский район - 28,1%, Суксунский район - 26,3, Уинский - 28,5%. Один из самых низкизх результатов в Свердловском районе Перми (на 12 часов чуть больше 7% по двум ТИКам).

#Общество
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