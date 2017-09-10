Явка в Пермском крае к 12 часам составила 13,51%

Posted 10 сентября 2017, 07:50
Published 10 сентября 2017, 07:50
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
10 сентября 2017 года проходят 5,8 тысяч выборов разного уровня и 230 референдумов местного значения. В шестнадцати регионах РФ выберут новых губернаторов.
По данным избирательных комиссий, в Бурятии на 12 часов явка составила 17,42%, в Томской области 9,41%,
В Пермском крае средняя явка -к полудню - 13,51% , это полные данные. Больше, чем в прошлом году на выборах депутатов Госдумы на 2,77%.
В лидерах по явке Соликамский район - 28,1%, Суксунский район - 26,3, Уинский - 28,5%. Один из самых низкизх результатов в Свердловском районе Перми (на 12 часов чуть больше 7% по двум ТИКам).