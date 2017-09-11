В центре Перми из-за чемпионата МЧС перекроют улицу

Posted 11 сентября 2017, 10:06
Published 11 сентября 2017, 10:06
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
12 сентября в Перми будет ограничено движение по улице Краснова на участке от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта. Дорога будет закрыта с 8:00 до 17:00.
Перекрытие дороги связано с проведением Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений пожарной службы МЧС России, сообщает городской департамент дорог и транспорта.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.