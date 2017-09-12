Выборы кончились — долги остались. Пермский край возьмет в кредит 8 миллиардов, чтобы выплатить долги

Министерство финансов Пермского края ищет кредитора для предоставления займа бюджету региона. На сайте госзакупок опубликованы четыре аукциона на предоставление кредитов. Всего региону требуется 8 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета Пермского края и погашения его долговых обязательств. На переплату по кредиту и прочие услуги банка краевой Минфин отводит около 134 млн рублей.