Выборы кончились — долги остались. Пермский край возьмет в кредит 8 миллиардов, чтобы выплатить долги

Posted 12 сентября 2017, 09:18
Published 12 сентября 2017, 09:18
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Министерство финансов Пермского края ищет кредитора для предоставления займа бюджету региона. На сайте госзакупок опубликованы четыре аукциона на предоставление кредитов. Всего региону требуется 8 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета Пермского края и погашения его долговых обязательств. На переплату по кредиту и прочие услуги банка краевой Минфин отводит около 134 млн рублей.
Срок действия кредитной линии — с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года включительно. Срок предоставления траншей в рамках кредитной линии — с 1 ноября 2017 года до 22 октября 2018 года включительно. По состоянию на 1 июля 2017 года сумма государственного долга региона составляла 12 млрд 631 млн 400 тыс. рублей.