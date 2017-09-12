properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2017, 09:18

Published 12 сентября 2017, 09:18

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Выборы кончились — долги остались. Пермский край возьмет в кредит 8 миллиардов, чтобы выплатить долги

12 сентября 2017, 09:18
Сюжет
Госзакупки

Министерство финансов Пермского края ищет кредитора для предоставления займа бюджету региона. На сайте госзакупок опубликованы четыре аукциона на предоставление кредитов. Всего региону требуется 8 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета Пермского края и погашения его долговых обязательств. На переплату по кредиту и прочие услуги банка краевой Минфин отводит около 134 млн рублей.

Из технического задания: — Предоставление (выборка) кредитной линии производится траншами по решению Заказчика в объеме и сроки, определяемые возникновением потребности бюджета Пермского края в привлечении средств. Для получения транша Заказчик не позднее чем за три рабочих дня направляет Исполнителю заявку на получение транша.

Срок действия кредитной линии — с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года включительно. Срок предоставления траншей в рамках кредитной линии — с 1 ноября 2017 года до 22 октября 2018 года включительно. По состоянию на 1 июля 2017 года сумма государственного долга региона составляла 12 млрд 631 млн 400 тыс. рублей.

#Банки#Госзакупки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика