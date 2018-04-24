Пермь начали украшать к празднованию Дня Победы

Posted 24 апреля 2018, 05:00
Published 24 апреля 2018, 05:00
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
Пермь начали украшать к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На улицах города начались работы по монтажу праздничных конструкций к грядущему празднованию.
Работы по украшению города пройдут в несколько этапов. Большая часть из них будет проходить в ночное время. Всего в городе появятся 29 стел «Звезда» (14 малых и 15 больших), 36 флаговых конструкций «Салют» (12 малых и 24 больших).
Самые крупные конструкции разместят на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, на кольце у Центрального рынка и на площади Гайдара.
Кроме этого праздничная символика появится на 25 стендах вдоль пешеходных маршрутов — «Красной линии» и «Зеленой линии». Также преобразится Октябрьская площадь и фасады центральных зданий в районах города. Их украсят баннерами и флагами.