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Posted 24 апреля 2018, 05:00

Published 24 апреля 2018, 05:00

Modified 24 декабря 2024, 18:38

Updated 24 декабря 2024, 18:38

Пермь начали украшать к празднованию Дня Победы

24 апреля 2018, 05:00
Сюжет
День победы
Самые крупные конструкции разместят на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, на кольце у Центрального рынка и на площади Гайдара.

Пермь начали украшать к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На улицах города начались работы по монтажу праздничных конструкций к грядущему празднованию.

Работы по украшению города пройдут в несколько этапов. Большая часть из них будет проходить в ночное время. Всего в городе появятся 29 стел «Звезда» (14 малых и 15 больших), 36 флаговых конструкций «Салют» (12 малых и 24 больших).

Самые крупные конструкции разместят на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, на кольце у Центрального рынка и на площади Гайдара.

Кроме этого праздничная символика появится на 25 стендах вдоль пешеходных маршрутов — «Красной линии» и «Зеленой линии». Также преобразится Октябрьская площадь и фасады центральных зданий в районах города. Их украсят баннерами и флагами.

#Общество#9 мая#День победы
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