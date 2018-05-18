Краевая инспекция госстройнадзора отказывалась признавать обманутыми несколько дольщиков

Posted 18 мая 2018, 11:44
Published 18 мая 2018, 11:44
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Прокуратура нашла нарушения в работе Инспекции государственного строительного надзора Пермского края. Ведомство обнаружило, что сотрудники инспекции отказали четырем дольщикам домов по ул. Пролетарская в Кизеле (застройщик ООО «Технострой») во включении в реестр обманутых дольщиков.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отказ чиновников был связан с тем, что граждане не вкладывали в строительство собственные накопления, а использовали социальную выплату на приобретение жилья взамен аварийного. Прокуратура вынесла протест на распоряжение инспекции. В результате четыре дольщика ООО «Технострой» были официально включены в реестр пострадавших.