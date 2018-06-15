Вырвут с корнем. Стоматполиклиники Прикамья ждет глобальная реорганизация

Как поясняют в Добрянской стоматполиклинике, сегодня их учреждение живет не только за счет бюджета. Примерно 40% (около 10 млн рублей) годового бюджета поликлиника зарабатывает на платных услугах. Если их объединят, и бюджет поликлиники «размажут» на все структурные подразделения больницы, это может сказаться на качестве медицинской помощи. Не исключено, что в результате реорганизации, часть медработников может перейти в платные клиники. «В регионе создаются все условия для того, чтобы развивалась частная стоматология (по данным сервиса 2GIS, только в Перми на сегодняшний день работают три десятка частных стоматологических клиник — Properm.ru), а не государственная», — уверены они.