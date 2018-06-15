Вырвут с корнем. Стоматполиклиники Прикамья ждет глобальная реорганизация

Posted 15 июня 2018, 12:54
Published 15 июня 2018, 12:54
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Пермском крае началась реорганизация стоматологических поликлиник, которая завершится через два-три месяца. Как стало известно Properm.ru, в районных центрах стоматполиклиники будут присоединяться к центральным районным больницам, а в крупных городах они будут объединяться в одно юрлицо.
Первыми присоединятся к больницам стоматполиклиники в Добрянке, Полазне. Затем реорганизация произойдет в Лысьве и докатится до Соликамска — всего 17 учреждений по всему Пермскому краю.
Против объединения уже выступили врачи Добрянской стоматологической поликлиники, которые написали открытое письмо. Они уверены, что реформа скажется на финансировании и неудовлетворенности медиков условиями работы.
«Мы уже по своему опыту знаем, чем было стоматологическое отделение в составе ЦРБ. Это остаточное финансирование. Следствие — увольнение, переход в частный сектор, что приведет к потере доступности населения к оказанию стоматологической помощи. Стоматологическая поликлиника г. Добрянка на сегодняшний день самостоятельное, самодостаточное медицинское предприятие, способное самостоятельно решать проблемы как финансовые, так и медицинские. Оно хорошо современно оснащено, что требует постоянного технического, медицинского, профессионального кадрового решения», — пишут врачи.
Как поясняют в Добрянской стоматполиклинике, сегодня их учреждение живет не только за счет бюджета. Примерно 40% (около 10 млн рублей) годового бюджета поликлиника зарабатывает на платных услугах. Если их объединят, и бюджет поликлиники «размажут» на все структурные подразделения больницы, это может сказаться на качестве медицинской помощи. Не исключено, что в результате реорганизации, часть медработников может перейти в платные клиники. «В регионе создаются все условия для того, чтобы развивалась частная стоматология (по данным сервиса 2GIS, только в Перми на сегодняшний день работают три десятка частных стоматологических клиник — Properm.ru), а не государственная», — уверены они.
В краевом минздраве пояснили, что вопрос объединения в министерстве действительно рассматривается. При этом среди целей оптимизации указывается «повышения доступности и качества оказания медицинской помощи за счёт объединения ресурсов». В минздраве также уточняют, что поликлиники останутся на прежних местах. Реорганизация коснется лишь юридических лиц и административно-управленческого персонала.