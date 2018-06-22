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Posted 22 июня 2018, 08:25

Published 22 июня 2018, 08:25

Modified 1 марта 2023, 14:34

Updated 1 марта 2023, 14:34

Житель Прикамья забрался в дом и предложил хозяйке выпить

22 июня 2018, 08:25
Женщине не понравилось предложение и она написала заявление в полицию.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Утром 24 мая пьяный мужчина искал компанию для употребления спиртного. Вооружившись шваброй, он взломал дверь жилого дома, где в тот момент времени спала хозяйка, после чего против проник в дом и предложил женщине начать застолье.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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