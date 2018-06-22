Житель Прикамья забрался в дом и предложил хозяйке выпить

Posted 22 июня 2018, 08:25
Published 22 июня 2018, 08:25
Modified 1 марта 2023, 14:34
Updated 1 марта 2023, 14:34
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).
Утром 24 мая пьяный мужчина искал компанию для употребления спиртного. Вооружившись шваброй, он взломал дверь жилого дома, где в тот момент времени спала хозяйка, после чего против проник в дом и предложил женщине начать застолье.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.