В Горнозаводске местный житель зарезал односельчанина

Posted 21 августа 2018, 10:03
Published 21 августа 2018, 10:03
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Горнозаводске суд вынес приговор 58-летнему жителю поселка Старый Бисер. Его признали винвным в убийстве мужчины, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 10 марта 2018 года в своем доме во время ссоры, пьяный мужчина несколько раз ударил ножом односельчанина. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.