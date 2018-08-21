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Posted 21 августа 2018, 10:03

Published 21 августа 2018, 10:03

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Горнозаводске местный житель зарезал односельчанина

В Горнозаводске местный житель зарезал односельчанина

21 августа 2018, 10:03
Фото: Properm.ru.
Следующие восемь лет преступник проведет в колонии строго режима.

В Горнозаводске суд вынес приговор 58-летнему жителю поселка Старый Бисер. Его признали винвным в убийстве мужчины, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 10 марта 2018 года в своем доме во время ссоры, пьяный мужчина несколько раз ударил ножом односельчанина. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

#Происшествия
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