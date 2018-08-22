«Люди приехали посмотреть на правосудие». За осужденную в Березниках бизнесвумен вступились омбудсмены

Эти деньги «были израсходованы на аренду квартир, содержание хостела. Займ вовремя не заплатили полностью, перевели лишь 690 тыс. рублей, осталась задолженность в сумме 520 тыс. рублей. Волосатых попросил новую расписку на 710 тыс. рублей с учетом процентов за последующие месяцы пользования его деньгами, — говорится в апелляционной жалобе. — Итого проценты по займу составили 300 тыс. рублей. Срок возврата займа был обозначен — 19.11.2015 года. Так как ООО «СГИ» (клиент хостела - Properm.ru) оплату за хостел задержало, отдать займ они вовремя не смогли. В конце ноября Волосатых потребовал заплатить 710 тыс. рублей по расписке и новые проценты — итого 910 тыс. рублей. В начале декабря Волосатых уехал в отпуск и попросил перевести 910 тыс. рублей на счет его тещи, так как он изначально брал деньги у нее. Татаркины перечислили ей 910 тыс. рублей, но в конце декабря Волосатых отказал в возврате расписки на 710 тыс. рублей, сообщив, что он её уничтожил. Через несколько дней он заявил, что денежные средства его теще — это отдельный долг, и потребовал снова оплатить 710 тыс. рублей».