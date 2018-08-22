«Люди приехали посмотреть на правосудие». За осужденную в Березниках бизнесвумен вступились омбудсмены

Posted 22 августа 2018, 05:04
Published 22 августа 2018, 05:04
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
«Сейчас мы живем на съемной квартире, «трешку» пришлось отдать за долги. Незадолго до этого еще одну квартиру продали тоже в счет погашения долгов, — рассказывает свекровь осужденной Анна Татаркина. — Для нас это конечно было большое горе, когда мы узнали, что бизнес у Гали отобрали. А ее еще и оставили с долгами. Теперь она в тюрьме. Надеемся, что правосудие есть, и оно восторжествует».
В Пермском краевом суде с утра аншлаг. Больше 30 человек из Березников — родственники и друзья Галины Татаркиной — приехали на заседание апелляционной комиссии в Пермь.
«Я думаю, все эти люди приехали посмотреть на правосудие в нашей стране, — считает защитник осужденной Николай Захаров. — Все они знают ее лично, переживают за нее и поддерживают».
Березниковскую предпринимательницу осудили 18 июня этого года сразу по девяти эпизодам статьи о мошенничестве: ч. 4 ст. 159 УК РФ (четыре преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (два преступления), ч. 2 ст. 159 УК РФ (одно преступление) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (два преступления). За все эти преступления она получила почти шесть лет колонии общего режима. Галина свою вину не признала. Незадолго до начала рассмотрения апелляционной жалобы родственники осужденной получили на руки ответы на свои обращения из аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, где говорится о том, что приговор, вынесенный Березниковским судом, «чрезмерно суров». Теперь единственная надежда осталась на Пермский краевой суд.
— Вот это Веревкин и Шамин, которые посадили мою жену за решетку, — показывает на двух невысоких мужчин, стоящих в коридоре у зала суда муж осужденной Максим Татаркин. Незадолго до этого секретарь судьи интересуется, подошли ли потерпевшие, и просит их подойти поближе к двери.
— Совести у вас нет, — начинает причитать Анна Татаркина при виде пострадавших.
Дмитрий Веревкин и Роман Шамин в задумчивости останавливаются напротив Татаркина. Они долго подыскивают нужные слова, чтобы как-то ответить на его дерзость. И напоминают о деньгах, которые Татаркины им так и не отдали.
— Потерпевшие, — глухо цедит сквозь зубы Максим Татаркин.
— Посмотрите, на каких машинах они ездят! — не унимается он.
В 9 утра нас запускают в зал. На входе начинается давка. Стульев на всех не хватает. Женщина у входа интересуется, есть ли в суде аптечка или медпункт на случай, если совсем плохо станет. Ее успокаивают: есть.
Председательствующий сегодня судья Сергей Коробейников сразу же предупреждает присутствующих: в апелляции будут рассматриваться лишь те дополнения, которые ранее не анализировались первой инстанцией. И тут же слово берет адвокат Татаркиной Константин Кучин. Он вносит ходатайство о допросе специалиста, делавшего заключение по первичной бухгалтерской документации «ИП Татаркин» и «ИП Татаркина», чтобы суд мог выяснить реальные размеры задолженности осужденной по кредитам.
Удивительно, что в уголовном деле нет ни слова о том, что деньги, которые Татаркина брала у потерпевших в долг по договору займа («имея умысел на хищение путем злоупотребления доверием» — из решения суда), одалживались на развитие гостиничного бизнеса и под бешеные проценты. Так, по одной из расписок сумма была выдана под 180% годовых. Однако все эти обстоятельства Березниковский суд трактовал по-своему. Как сказано в решении суда, деньги брались «с целью введения в заблуждение и завладения доверием» потерпевших. В некоторых случаях Татаркина позиционировала себя как успешного предпринимателя, имеющего безупречную репутацию. И говорила, что деньги берутся на короткий срок. Вместе с процентами они будут возвращены в срок.
Во всех договорах займов и расписках указывались сроки возврата средств и суммы с процентами. Следователи насчитали 14 кредиторов. Потерпевшими были признаны семь человек, которым по решению суда Татаркина должна выплатить 2 млн 330 тыс. рублей.
По словам Константина Кучина, при рассмотрении этого дела Березниковский суд допустил грубейшую ошибку — его подзащитную судили не как предпринимателя по ст. 176 УК РФ «Нарушение сроков по возврату кредита» (в этом случае ей бы удалось избежать наказания, так как сумма одного из выданных кредитов должна достигать не менее 1,5 млн рублей), а как физлицо, несмотря на то, что деньги брала она не на личные нужды, а для развития бизнеса.
Кроме того, при рассмотрении уголовного дела следственные органы «проигнорировали тот факт, что в феврале 2016 года гостиничный бизнес (компания «Кофе Хостел») — хостел на ул. Юбилейная, 1 в Березниках, волшебным образом перешел из собственности Татаркиной в собственность ООО «Кристал», где учредителями являются бывшие бизнес-партнеры осужденной Дмитрий Веревкин и Роман Шамин». Собственник помещения Александр Волосатых расторг договор аренды с прежним владельцем — Галиной Татаркиной и заключил с новым — ООО «Кристалл». Причиной этого стала задолженность по аренде в размере 710 тыс. рублей. Как ранее Александр Волосатых рассказывал корреспонденту Properm.ru, он одолжил Татаркиной на ведение бизнеса 4 млн рублей. И хотя предпринимательница утверждала, что все деньги ему вернула (только с ноября по декабрь 2015 года она перевела ему и его родственнице 1,6 млн рублей), он заявил, что сумма была неполной и в одностороннем порядке расторг договор аренды, а затем перезаключил его с ООО «Кристалл».
По словам Максима Татаркина, они взяли в долг у Волосатых 100 тыс. рублей и 1 млн рублей наличкой под 10% в месяц с условием возврата через месяц 1 210 тыс. рублей.
Эти деньги «были израсходованы на аренду квартир, содержание хостела. Займ вовремя не заплатили полностью, перевели лишь 690 тыс. рублей, осталась задолженность в сумме 520 тыс. рублей. Волосатых попросил новую расписку на 710 тыс. рублей с учетом процентов за последующие месяцы пользования его деньгами, — говорится в апелляционной жалобе. — Итого проценты по займу составили 300 тыс. рублей. Срок возврата займа был обозначен — 19.11.2015 года. Так как ООО «СГИ» (клиент хостела - Properm.ru) оплату за хостел задержало, отдать займ они вовремя не смогли. В конце ноября Волосатых потребовал заплатить 710 тыс. рублей по расписке и новые проценты — итого 910 тыс. рублей. В начале декабря Волосатых уехал в отпуск и попросил перевести 910 тыс. рублей на счет его тещи, так как он изначально брал деньги у нее. Татаркины перечислили ей 910 тыс. рублей, но в конце декабря Волосатых отказал в возврате расписки на 710 тыс. рублей, сообщив, что он её уничтожил. Через несколько дней он заявил, что денежные средства его теще — это отдельный долг, и потребовал снова оплатить 710 тыс. рублей».
В 2016 году Дмитрий Веревкин и Роман Шамин обратились в гражданский суд и потребовали взыскать с предпринимательницы 2 млн 310 тыс. рублей. Не дождавшись возврата долга, в августе 2017 года они написали заявление в березниковский отдел полиции и обвинили ее в мошенничестве.
«По мнению Уполномоченного, поставленный судом приговор с учетом степени общественной опасности содеянного, личности подсудимой, которая ранее не судима. Наличия на ее иждивении двоих малолетних детей, состояния здоровья, частичного возмещения нанесенного ущерба потерпевшим, излишне строг», — говорится в ответе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за подписью и.о. уполномоченного Ольги Каминой.
«Инкриминируемое Татаркиной Г.С. деяние непосредственно связано с осуществляемой ею предпринимательской деятельностью по оказанию услуг мини-гостиниц и хостелов, что подтверждено в ходе судебного процесса, — считает общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей из аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи. — То есть между гражданами, предоставлявшими ей займы и кредиты, и Татаркиной Г.С. сложились не бытовые, а предпринимательские отношения: подсудимая брала займы для ведения предпринимательской деятельности, иного в ходе следствия не доказано».
Позже на сайте Change.org была создана петиция на имя губернатора Пермского края Максима Решетникова, прокурора Пермского края Андрея Юмшанова, главы краевого управления следственного комитета Сергея Сарапульцева, уполномоченного по защите прав предпринимателей Вячеслава Белова, которая собрала 5,5 тыс. подписей.
В апелляционной инстанции адвокат Татаркиной попросил отменить приговор и прекратить уголовное преследование его подзащитной по причине отсутствия состава преступления, так как выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Также он указывает на существенное нарушение норм уголовного законодательства. Он также поставил под сомнение представленные сведения о сумме задолженности, так как судом не были приняты во внимание суммы, которые выплачивались ранее. Не была проанализирована финансовая и бухгалтерская отчетность индивидуального предпринимателя. Не были представлены в материалах уголовного дела и доказательства «умысла хищения средств».
Кроме того, адвокат указывает на то, что фактов хищений денег не было, так как подсудимая продолжала возвращать деньги по ранее взятым кредитам. Потерпевшей А. из 1,4 млн рублей, возвращено 330 тыс. рублей, долг 1 млн 70 тыс. рублей. Из 927,5 тыс. рублей Веревкину возвращено 550 тыс. рублей. Долг перед потерпевшей Ш. погашен полностью, Из 1 млн 345 тыс. рублей возвращено 744 тыс. 750 рублей. еще одной пострадавшей Татаркина осталась должна 50 тыс. рублей. Шамину из 402 тыс. рублей возвращено 166 тыс. 753 рубля.
«Прокуратура квалифицировала действия по займу кредитов по общеуголовным статьям, — говорит Константин Кучин. — Как будто подсудимая занимала деньги для каких-то личных нужд и не отдавала их. Причем у нас есть специальные нормы в уголовном законодательстве в отношении предпринимателей. Эти вопросы поднимались, но судом и прокурором были проигнорированы. Проценты, которые были выплачены по кредитам, не были зачтены судом в счет погашения ущерба. Данные проценты были поставлены за рамки рассмотрения уголовного дела. Одной потерпевшгей она должна была 1 млн 400 тыс. рублей и выплатила 700 тыс. рублей с учетом процентов, но суд не принял это во внимание и ей инкриниминировали ущерб в 1 млн 400 тыс. рублей. Прокуратура не приняла во внимание факт хищения бизнеса Татаркиной. Не учла прокуратура и тот факт, что у подсудимой двое несовершеннолетних детей. Младшей дочери всего два года».
UPD:
Сегодня Пермский краевой суд пересмотрел приговор первой инстанции. Женщине смягчили наказание, урезав срок тюремного заключения с шести до четырех лет в колонии общего режима, и предоставили отсрочку, так как у нее на иждивении находятся двое малолетних детей.