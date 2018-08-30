Глава Прикамья занял 67 место в рейтинге самых влиятельных россиян

Рейтинг составлялся на основе нескольких данных. Учитывалась работа губернаторов. Измеряли ее, к примеру, по размеру валового регионального продукта. Также учитывалось непосредственное влияние того или иного чиновника или топ-менеджера на жизнь людей, или на несколько отраслей, плюс приближенность к президенту России Владимиру Путину или партии власти.