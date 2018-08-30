Глава Прикамья занял 67 место в рейтинге самых влиятельных россиян

Posted 30 августа 2018, 09:30
Published 30 августа 2018, 09:30
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Губернатор Пермского края Максим Решетников занял 67-ое место в рейтинге самых влиятельных россиян Forbes. В список были включены не только чиновники, но и топ-менеджеры, силовики.
Рейтинг составлялся на основе нескольких данных. Учитывалась работа губернаторов. Измеряли ее, к примеру, по размеру валового регионального продукта. Также учитывалось непосредственное влияние того или иного чиновника или топ-менеджера на жизнь людей, или на несколько отраслей, плюс приближенность к президенту России Владимиру Путину или партии власти.
Бизнесмены и руководители компаний получали дополнительные баллы, если их приглашали на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если состояли в партии «Единая Россия». ТОП-100 самых влиятельных людей России возглавил Владимир Путин, так как ранее он занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, поясняют авторы.