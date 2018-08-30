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Posted 30 августа 2018, 09:30

Published 30 августа 2018, 09:30

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Глава Прикамья занял 67 место в рейтинге самых влиятельных россиян

Глава Прикамья занял 67 место в рейтинге самых влиятельных россиян

30 августа 2018, 09:30
Фото: Properm.ru.
При оценке его работы учитывался не только размер валового продукта в регионе, но и тот факт, состоит ли он в партии «Единая Россия».

Губернатор Пермского края Максим Решетников занял 67-ое место в рейтинге самых влиятельных россиян Forbes. В список были включены не только чиновники, но и топ-менеджеры, силовики.

Рейтинг составлялся на основе нескольких данных. Учитывалась работа губернаторов. Измеряли ее, к примеру, по размеру валового регионального продукта. Также учитывалось непосредственное влияние того или иного чиновника или топ-менеджера на жизнь людей, или на несколько отраслей, плюс приближенность к президенту России Владимиру Путину или партии власти.

Бизнесмены и руководители компаний получали дополнительные баллы, если их приглашали на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если состояли в партии «Единая Россия». ТОП-100 самых влиятельных людей России возглавил Владимир Путин, так как ранее он занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, поясняют авторы.

#Политика
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