Несколько опор нового моста через Чусовую установят до конца 2018 года

Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и примет на себя половину транспортной нагрузки. После строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время планируется провести реконструкцию действующего моста. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2021 года.