Несколько опор нового моста через Чусовую установят до конца 2018 года

Posted 31 августа 2018, 14:02
Published 31 августа 2018, 14:02
Modified 1 марта 2023, 13:21
Updated 1 марта 2023, 13:21
Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решентиковым сообщил сегодня, 31 августа, что работы по строительству моста через Чусовую уже начаты.
Сейчас производится демонтаж металлических конструкций, отсыпка основания и установка плавкрана. В планах — до конца года построить грузовой причал, первую и последнюю опоры моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном в Пальниках.
Как отметил директор блока инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий, в следующем году будет завершено строительство 8 опор моста в русловой части реки Чусовой: «Строительство будет вестись одновременно на 8 опорах по двум технологиям — с использованием плавсредств и временного моста. Это должно способствовать завершению строительства в максимально возможные короткие сроки».
Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и примет на себя половину транспортной нагрузки. После строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время планируется провести реконструкцию действующего моста. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2021 года.