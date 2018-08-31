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Posted 31 августа 2018, 14:02

Published 31 августа 2018, 14:02

Modified 1 марта 2023, 13:21

Updated 1 марта 2023, 13:21

Несколько опор нового моста через Чусовую установят до конца 2018 года

Несколько опор нового моста через Чусовую установят до конца 2018 года

31 августа 2018, 14:02
Фото: Properm.ru.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2021 года.

Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решентиковым сообщил сегодня, 31 августа, что работы по строительству моста через Чусовую уже начаты.

Сейчас производится демонтаж металлических конструкций, отсыпка основания и установка плавкрана. В планах — до конца года построить грузовой причал, первую и последнюю опоры моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном в Пальниках.

Как отметил директор блока инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий, в следующем году будет завершено строительство 8 опор моста в русловой части реки Чусовой: «Строительство будет вестись одновременно на 8 опорах по двум технологиям — с использованием плавсредств и временного моста. Это должно способствовать завершению строительства в максимально возможные короткие сроки».

Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и примет на себя половину транспортной нагрузки. После строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время планируется провести реконструкцию действующего моста. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2021 года.

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