На телесюжеты о реализации нацполитики в Пермском крае потратили еще почти 3 миллиона рублей

Всего исполнитель обязан снять 33 телематериала, из которых 15 — телепрограммы (по 12 минут), четыре — ролика (по 30 секунд) и 14 видеосюжетов (не менее 90 секунд). На первом этапе все сюжеты должны выйти до 31 октября. Остальные — в течение следующих двух месяцецев.