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Posted 5 сентября 2018, 08:59

Published 5 сентября 2018, 08:59

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

На телесюжеты о реализации нацполитики в Пермском крае потратили еще почти 3 миллиона рублей

На телесюжеты о реализации нацполитики в Пермском крае потратили еще почти 3 миллиона рублей

5 сентября 2018, 08:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Всего подрядчик создаст более 30 материалов для телеканала.

ООО «Ветта Плюс» стало победителем в аукционе на прово создания и распространения телеэфиров на тему реализации государственной национальной политики в Пермском крае. ООО победило с предложением 2 млн 871 тыс. рублей. Стоит отметить, что вторым участником была ИРК ВЕТТА. Последняя выступила с предложением 2 млн 885 млн рублей.

Всего исполнитель обязан снять 33 телематериала, из которых 15 — телепрограммы (по 12 минут), четыре — ролика (по 30 секунд) и 14 видеосюжетов (не менее 90 секунд). На первом этапе все сюжеты должны выйти до 31 октября. Остальные — в течение следующих двух месяцецев.

Ранее ВГТРК с предложением в 835 тыс. рублей. также выиграла конкурс на создание телесюжетов о национальной политики в регионе.

#Бизнес#Госзакупки
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