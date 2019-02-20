Участников наркокартеля из Перми будут судить за распространение «солей»

Posted 20 февраля 2019, 06:31
Published 20 февраля 2019, 06:31
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
В Перми закончилось расследование уголовного дела в отношении 10 граждан, которые в течение двух лет занимались сбытом наркотических средств на территории Прикамья, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В преступный картель входили мужчины в возрасте от 23-х до 37-ми лет, которые делали закладки с N-метилэфедроном («соли») на территории Прикамья. На след группы оперативники вышли зимой 2017 года, а в декабре с поличным задержали двух курьеров. В дальнейшем были выявлены и задержаны еще восемь участников сообщества. Как пояснил один из обвиняемых, он разложил около 300–400 тайников с наркотиком. Стражи порядка, в свою очередь, обнаружили около 100 тайников с запрещенными веществами, в общей сложности изъято свыше 250 граммов запрещенного вещества.
Максимальное наказание, которое может быть назначено наркосбытчикам в соответствии с законодательством — до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые на время предварительного расследования были заключены под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.