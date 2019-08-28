Минздрав РФ вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле

После встречи с представителями федеральных властей пятеро хирургов передумали уходить из больницы. Врачам назначили стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Ранее все хирурги нижнетагильской ЦГБ №1 и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Причиной стала высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.