Минздрав РФ вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле

Posted 28 августа 2019, 11:38
Published 28 августа 2019, 11:38
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В Нижний Тагил приехали представители Минздрафа РФ, чтобы разобраться с массовым увольнением хирургов. Об этом пишет TagilCity.ru. Вместе с комиссией федерального министерства в город прибыли аудиторы из Фонда обязательного медицинского страхования. Им предстоит провести тщательный анализ прецедента.
После встречи с представителями федеральных властей пятеро хирургов передумали уходить из больницы. Врачам назначили стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Ранее все хирурги нижнетагильской ЦГБ №1 и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Причиной стала высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.