properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2019, 11:38

Published 28 августа 2019, 11:38

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Минздрав РФ вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле

28 августа 2019, 11:38
Ранее хирурги двух больниц города написали заявления об увольнении.

В Нижний Тагил приехали представители Минздрафа РФ, чтобы разобраться с массовым увольнением хирургов. Об этом пишет TagilCity.ru. Вместе с комиссией федерального министерства в город прибыли аудиторы из Фонда обязательного медицинского страхования. Им предстоит провести тщательный анализ прецедента.

После встречи с представителями федеральных властей пятеро хирургов передумали уходить из больницы. Врачам назначили стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Ранее все хирурги нижнетагильской ЦГБ №1 и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Причиной стала высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика