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Posted 23 сентября 2019, 11:27

Published 23 сентября 2019, 11:27

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Казани может открыться торговое представительство США

23 сентября 2019, 11:27
В первом полугодии 2019 года товарооборот между США и республикой составил 290,4 млн долларов.

В Казани может открыться представительство Американской торговой палаты. Как сообщает Inkazan.ru, оно станет третьим в России. Сейчас АТП есть только в Москве и Санкт-Петербурге. О том, что компании из США заинтересованы в сотрудничестве с Татарстаном заявил представитель палаты Алексис Родзянко. При этом сроки открытие представительства в Казани не сообщаются.

По итогам первых шести месяцев 2019 года, товарооборот между США и Татарстаном составил 290,4 млн долларов. Относительно аналогичного периода прошлого года, показатель вырос на 10%. При этом в 2012–2013 годах оборот между республикой и западными партнерами достигал 1 млрд долларов.

#Бизнес
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