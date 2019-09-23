В Казани может открыться торговое представительство США

В Казани может открыться представительство Американской торговой палаты. Как сообщает Inkazan.ru, оно станет третьим в России. Сейчас АТП есть только в Москве и Санкт-Петербурге. О том, что компании из США заинтересованы в сотрудничестве с Татарстаном заявил представитель палаты Алексис Родзянко. При этом сроки открытие представительства в Казани не сообщаются.