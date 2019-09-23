В Казани может открыться торговое представительство США

Posted 23 сентября 2019, 11:27
Published 23 сентября 2019, 11:27
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Казани может открыться представительство Американской торговой палаты. Как сообщает Inkazan.ru, оно станет третьим в России. Сейчас АТП есть только в Москве и Санкт-Петербурге. О том, что компании из США заинтересованы в сотрудничестве с Татарстаном заявил представитель палаты Алексис Родзянко. При этом сроки открытие представительства в Казани не сообщаются.
По итогам первых шести месяцев 2019 года, товарооборот между США и Татарстаном составил 290,4 млн долларов. Относительно аналогичного периода прошлого года, показатель вырос на 10%. При этом в 2012–2013 годах оборот между республикой и западными партнерами достигал 1 млрд долларов.