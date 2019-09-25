Мэрии запретили снимать медиафасад на ТЦ «Айсберг»

Ранее мэрия Перми выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг», но позднее отозвала его. Свое решение чиновники обосновывали тем, что конструкция не соответствует согласованному проекту размещения и понятию медиафасада. Позднее вмешалась антимономольная служба, которая встала на сторону ООО. По мнению УФАС, предписание о демонтаже неправомерно, поскольку городские власти пытаются применить постановление краевого правительства, изданное после установки конструкции.