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Posted 25 сентября 2019, 08:20

Published 25 сентября 2019, 08:20

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Мэрии запретили снимать медиафасад на ТЦ «Айсберг»

Мэрии запретили снимать медиафасад на ТЦ «Айсберг»

25 сентября 2019, 08:20
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
Чиновники настаивали, что экран установлен с нарушением действующих правил.

Арбитражный суд Пермского края поддержал ходатайство ООО «Цифровая наружная реклама» к департаменту экономики и промышленности администрации Перми об отмене предписания о демонтаже рекламной конструкции.

Ранее мэрия Перми выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг», но позднее отозвала его. Свое решение чиновники обосновывали тем, что конструкция не соответствует согласованному проекту размещения и понятию медиафасада. Позднее вмешалась антимономольная служба, которая встала на сторону ООО. По мнению УФАС, предписание о демонтаже неправомерно, поскольку городские власти пытаются применить постановление краевого правительства, изданное после установки конструкции.

ООО «Цифровая наружная реклама» в арбитраже ходатайствовало о принятии обеспечительных мер для запрета по принудительному демонтажу, поскольку медиафасад является дорогостоящим и сложным оборудованием. Судья поддержал заявление ООО — департаменту запрещено снимать конструкции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

#Бизнес#Городская среда
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