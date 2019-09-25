Мэрии запретили снимать медиафасад на ТЦ «Айсберг»

Posted 25 сентября 2019, 08:20
Published 25 сентября 2019, 08:20
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Арбитражный суд Пермского края поддержал ходатайство ООО «Цифровая наружная реклама» к департаменту экономики и промышленности администрации Перми об отмене предписания о демонтаже рекламной конструкции.
Ранее мэрия Перми выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг», но позднее отозвала его. Свое решение чиновники обосновывали тем, что конструкция не соответствует согласованному проекту размещения и понятию медиафасада. Позднее вмешалась антимономольная служба, которая встала на сторону ООО. По мнению УФАС, предписание о демонтаже неправомерно, поскольку городские власти пытаются применить постановление краевого правительства, изданное после установки конструкции.
ООО «Цифровая наружная реклама» в арбитраже ходатайствовало о принятии обеспечительных мер для запрета по принудительному демонтажу, поскольку медиафасад является дорогостоящим и сложным оборудованием. Судья поддержал заявление ООО — департаменту запрещено снимать конструкции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.