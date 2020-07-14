Стал известен размер дохода прокурора Пермского края и его заместителей за 2019 год

В апреле 2017 года Указом президента России Владимира Путина «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 год» сроки публикации деклараций в связи с противоэпидемическими мерами был продлен до 1 августа 2020 года. Ранее обязательные сведения было необходимо публиковать до 1 июня. На сегодня декларации служащих опубликовали прокуратура Пермского края и региональная КСП.