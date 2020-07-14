Стал известен размер дохода прокурора Пермского края и его заместителей за 2019 год

Posted 14 июля 2020, 10:32
Published 14 июля 2020, 10:32
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Доход прокурора Пермского края Андрея Юмшанова за 2019 год составил 3 млн 939 тыс. 543,12 рубля, его супруги — 1 млн. 76 тыс. 937,81 рубля. Чета пользуется служебной квартирой площадью 99,6 кв. метров. В распоряжении жены руководителя надзорного органа седан Peugeot 408. У пары есть несовершеннолетний ребенок, в его собственности находится ⅓ квартиры площадью 51,9 кв. м. Юмшанов был назначен прокурором Пермского края летом 2018 года, тогда он задекларировал годовой доход в 3 млн 404 тыс. 53,44 рубля.
Первый заместитель регионального прокурора Владимир Черкасов имеет в собственности земельный участок, дачу и две квартиры, а также автомобиль KIA Sportage. За год он заработал 3 млн 882 тыс. 943,29 рубля, его супруга — 285 тыс. 519,71 рубля.
Доход зампрокурора региона Александра Дерышова за 2019 год составил 3 млн 183 тыс. 137,67 рубля, его супруга не имеет собственного заработка. У семьи в собственности две квартиры, дом и земельный участок и машиноместо, а также автомобиль Toyota RAV4 и лодка Yamaran T300.
Зампрокурора края Виталий Ильенков указал в декларации доход в 3 млн 281 тыс. 755,32 рубля, его супруга — 1 млн 91 тыс. 893,61 рубля. Семья и их несовершеннолетний ребенок владеет ¾ квартиры площадью 80,8 кв. метров, у супруги есть автомобиль Volvo XC60.
Зампрокурора Андрей Назаров в 2019 году заработал 3 млн 125 тыс 438,71 рубля, его жена — 7 млн 314 тыс. 143,24 рубля. Супруги имеют в совместной собственности две квартиры.
Также опубликованы сведения о доходах прокуроров районов Пермского края, в среднем руководители надзорных ведомств в муниципалитетах заработали за год примерно по 2 млн рублей каждый. В 74 случаях в декларациях прокуроров и их супругов указано, что они не имеют собственного жилья и используют служебные квартиры.
В апреле 2017 года Указом президента России Владимира Путина «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 год» сроки публикации деклараций в связи с противоэпидемическими мерами был продлен до 1 августа 2020 года. Ранее обязательные сведения было необходимо публиковать до 1 июня. На сегодня декларации служащих опубликовали прокуратура Пермского края и региональная КСП.