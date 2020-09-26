В «Галамарте» - запасной рюкзак или рюкзак второму ребенку за 1 рубль!

Posted 26 сентября 2020, 06:46
Published 26 сентября 2020, 06:46
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Сани готовят летом, а когда готовить рюкзаки? Сейчас! Ведь в будничной суматохе многие родители не успели обновить детям школьные ранцы, и они отправились на занятия с прошлогодними. Чтобы это исправить, «Галамарт» продолжает акцию «Второй товар за 1 рубль» на рюкзаки: покупаем один рюкзак на текущий год и заодно прихватываем второй (на следующий) стоимостью 1 рубль!
Родителям, у которых в семье подрастают двое, или даже четверо школьников, акция «Второй товар за рубль» существенно сэкономит бюджет. Ведь как удобно: покупаем два рюкзака, а платим за один и плюс ещё 1 рубль; покупаем четыре рюкзака, а платим за два и плюс еще 2 рубля. Прекрасная арифметика, такие расчеты понравятся даже первокласснику!
Акция действует только в розничных магазинах. А поклонники онлайн-шопинга до конца сентября могут выбрать рюкзак со скидкой 50% на сайте магазина «Галамарт». Стоит поторопиться, школьные принадлежности всегда пользуются большим спросом!
Подробнее по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте магазина.