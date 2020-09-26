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Posted 26 сентября 2020, 06:46

Published 26 сентября 2020, 06:46

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

В «Галамарте» - запасной рюкзак или рюкзак второму ребенку за 1 рубль!

26 сентября 2020, 06:46
Лайфхак для родителей: экономим на школьных рюкзаках. До 30 сентября в магазинах «Галамарт» действует акция «Второй товар за 1 рубль» - покупаем больше рюкзаков и приносим в них больше знаний!

Сани готовят летом, а когда готовить рюкзаки? Сейчас! Ведь в будничной суматохе многие родители не успели обновить детям школьные ранцы, и они отправились на занятия с прошлогодними. Чтобы это исправить, «Галамарт» продолжает акцию «Второй товар за 1 рубль» на рюкзаки: покупаем один рюкзак на текущий год и заодно прихватываем второй (на следующий) стоимостью 1 рубль!

Родителям, у которых в семье подрастают двое, или даже четверо школьников, акция «Второй товар за рубль» существенно сэкономит бюджет. Ведь как удобно: покупаем два рюкзака, а платим за один и плюс ещё 1 рубль; покупаем четыре рюкзака, а платим за два и плюс еще 2 рубля. Прекрасная арифметика, такие расчеты понравятся даже первокласснику!

Акция действует только в розничных магазинах. А поклонники онлайн-шопинга до конца сентября могут выбрать рюкзак со скидкой 50% на сайте магазина «Галамарт». Стоит поторопиться, школьные принадлежности всегда пользуются большим спросом!

Подробнее по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте магазина.

  • Акция «Второй товар за рубль» на рюкзаки действует с 27 по 30 сентября 2020 г. в розничных магазинах «Галамарт».
  • Скидка предоставляется на каждый второй товар в чеке меньшей стоимости.
  • Список городов, участвующих в акции, а также условия проведения представлены на сайте.
  • Акция «Скидка 50% на школьные рюкзаки» действует с 10 по 30 сентября на ограниченный ассортимент, представленный на странице.
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