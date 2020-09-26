В «Галамарте» - запасной рюкзак или рюкзак второму ребенку за 1 рубль!

Родителям, у которых в семье подрастают двое, или даже четверо школьников, акция «Второй товар за рубль» существенно сэкономит бюджет. Ведь как удобно: покупаем два рюкзака, а платим за один и плюс ещё 1 рубль; покупаем четыре рюкзака, а платим за два и плюс еще 2 рубля. Прекрасная арифметика, такие расчеты понравятся даже первокласснику!