Ветеринар рассказала о смертельной болезни собак, которую переносят клещи

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Весной и летом в России наступает сезон клещей, от присасывания которых страдают и люди, и их домашние животные. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как вирусный энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).
Однако есть и еще одна опасность — собаки могут заразиться пироплазмозом (второе название — бабезиоз). Пироплазмоз — сезонный недуг, вызываемый простейшими паразитами из рода Babesia. Переносчиками и промежуточными хозяевами паразитов являются клещи, говорит руководитель Ветеринарного центра федерального учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» Екатерина Воробьева.
Вспышки бабезиоза случаются с апреля по июнь и с августа по сентябрь. Клещи, зараженные паразитами, нападают на собак с наступлением тепла и появлением первых растений. Вторая вспышка пироплазмоза возникает осенью до наступления заморозков. Однако случаи заражения собак регистрируются круглый год, пишет издание «Ветеринария и жизнь». Смертность животных без лечения достигает 98%, поэтому важно действовать быстро.
Не паникуйте! После присасывания клеща у владельца собаки есть 24 часа, чтобы удалить паразита и снизить риск развития заболевания. Во многих ветеринарных аптеках продается выкручиватель клещей — он поможет избавиться от переносчика болезни.
Категорически запрещено вынимать клеща пальцами, поскольку так можно повредить его, и тогда вредитель впрыснет порцию зараженной слюны в организм собаки. Для правильного извлечения клеща максимально раздвиньте шерсть вокруг его расположения, можно смочить шерсть водой, однако важно не капнуть на самого вредителя. Как можно плотнее приставьте к паразиту выкручиватель и выполняйте вращательные движения — достаточно несколько повторов.
После извлечения клеща осторожно положите его в баночку и сдайте на исследования в лабораторию или уничтожьте. Не выбрасывайте его обратно в траву, так как от паразита могут пострадать другие животные или люди.