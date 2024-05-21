Ветеринар рассказала о смертельной болезни собак, которую переносят клещи

Категорически запрещено вынимать клеща пальцами, поскольку так можно повредить его, и тогда вредитель впрыснет порцию зараженной слюны в организм собаки. Для правильного извлечения клеща максимально раздвиньте шерсть вокруг его расположения, можно смочить шерсть водой, однако важно не капнуть на самого вредителя. Как можно плотнее приставьте к паразиту выкручиватель и выполняйте вращательные движения — достаточно несколько повторов.