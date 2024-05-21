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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Стало известно о смертельно опасном заболевании собак, которое переносят клещи

Ветеринар рассказала о смертельной болезни собак, которую переносят клещи

21 мая 2024, 05:16
Фото: ideogram.ai

Стало известно о смертельно опасном заболевании собак, которое переносят клещи

Специалист пояснила, что сделать, чтобы снизить риски заражения животного.

Весной и летом в России наступает сезон клещей, от присасывания которых страдают и люди, и их домашние животные. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как вирусный энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Когда происходит заражение пироплазмозом

Однако есть и еще одна опасность — собаки могут заразиться пироплазмозом (второе название — бабезиоз). Пироплазмоз — сезонный недуг, вызываемый простейшими паразитами из рода Babesia. Переносчиками и промежуточными хозяевами паразитов являются клещи, говорит руководитель Ветеринарного центра федерального учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» Екатерина Воробьева.

Вспышки бабезиоза случаются с апреля по июнь и с августа по сентябрь. Клещи, зараженные паразитами, нападают на собак с наступлением тепла и появлением первых растений. Вторая вспышка пироплазмоза возникает осенью до наступления заморозков. Однако случаи заражения собак регистрируются круглый год, пишет издание «Ветеринария и жизнь». Смертность животных без лечения достигает 98%, поэтому важно действовать быстро.

Как снизить риск заболеваемости пироплазмозом

  • Регулярно обрабатывайте собаку от паразитов, применяя лекарства, отпугивающие клещей. Здесь помогут капли, ошейники и спреи. Капли и ошейники действуют через несколько дней после начала использования, а спрей — сразу, но важно не допустить слизывание препарата животным.
  • Запомните сроки действия: капли и спрей — один месяц, ошейники — от одного до семи месяцев.
  • Можно приобрести таблетки «Бравекто».
  • Для защиты собаки от летального исхода пройдите вакцинацию в ветеринарной клинике. Часто процедура выполняется вакциной «Пиродог» дважды с интервалом длительностью в 30 дней. Укол ставится в область холки животного.
  • Внимательно осматривайте питомца после каждой прогулки. Особое внимание уделите труднодоступным местам, в которых любят прятаться клещи: уши, подмышки и паховые складки.

Что делать, если клещ напал на вашу собаку

Не паникуйте! После присасывания клеща у владельца собаки есть 24 часа, чтобы удалить паразита и снизить риск развития заболевания. Во многих ветеринарных аптеках продается выкручиватель клещей — он поможет избавиться от переносчика болезни.

Категорически запрещено вынимать клеща пальцами, поскольку так можно повредить его, и тогда вредитель впрыснет порцию зараженной слюны в организм собаки. Для правильного извлечения клеща максимально раздвиньте шерсть вокруг его расположения, можно смочить шерсть водой, однако важно не капнуть на самого вредителя. Как можно плотнее приставьте к паразиту выкручиватель и выполняйте вращательные движения — достаточно несколько повторов.

После извлечения клеща осторожно положите его в баночку и сдайте на исследования в лабораторию или уничтожьте. Не выбрасывайте его обратно в траву, так как от паразита могут пострадать другие животные или люди.

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#Общество#Собаки#Клещи#Домашние животные#Болезнь
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