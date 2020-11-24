Как православные пермяки одобрили строительство церкви на Парковом и «напали» на экоактивистку

Posted 24 ноября 2020, 10:00
Published 24 ноября 2020, 10:00
Modified 13 ноября, 05:21
Updated 13 ноября, 05:21
Вчера в общественном центре «Парковый» состоялись публичные слушания, на которых местные жители обсудили судьбу участка, расположенного на перекрестке ул. Куфонина и Паркового проспекта. На этой территории Богоявленский мужской монастырь Пермской епархии РПЦ собирается возвести храм и несколько надворных построек, в том числе воскресную школу на 32 ребенка.
В планах монастыря построить каменное здание высотой 20 метров и площадью 415 кв.м, которое должно расположиться на двух соседствующих участках (59:01:4410385:159 и 59:01:4410432:15). Меньший из них год назад епархия получила также под предлогом строительства храма. Тогда священники Богоявленского мужского монастыря заявляли, что тут должны построить деревянный храм-часовню площадью 160 кв. м. Чтобы начать работы над новым проектом, священнослужителям нужно изменить зонирование на втором (большом) участке, где предполагается развернуть основное строительство. Сейчас он находится в зоне обслуживания рекреационных территорий (Ц-4).
Первым на публичных слушаниях выступил иеромонах Лазарь (возможный настоятель будущего храма). По словам священника, сейчас богослужения на Парковом проходят в часовне, расположенной на территории Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн. Как утверждает иеромонах, места его прихожанам там не хватает — люди вынуждены «терпеть тесноту и неудобства». Также в качестве аргументов за строительство храма иеромонах Лазарь привёл слова патриарха Кирилла, что на 20 тыс. населения обязательно должен быть один храм, по этой логике Парковому он просто необходим. При этом иеромонах ни слова не сказал о предыдущих планах монастыря и причинах, по которым священникам стало недостаточно меньшего участка для более скромного храма.
После священника дизайн-проект будущего храма и благоустройства территории вокруг представили архитекторы. В детали проекта собравшихся никто не погружал. Пермякам показали красивые картинки, схему расположения построек на участках и пообещали сделать благоустройство. Такой презентации оказалось достаточно, чтобы убедить большинство собравшихся (в основном пожилых пермяков) в необходимости строительства.
Всеобщее согласие было прервано выступлением президента фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» и жительницы Паркового Елены Плешковой. Общественница высказалась против строительства храма на этом участке, чем вызвала волну возмущения среди участников слушаний. Экоактивистка пыталась донести до собравшихся, что территория, которую Пермская епархия РПЦ выбрала для строительства, должна быть использована для рекреационных целей и принадлежать всем жителям микрорайона. Плешкова заявила, что зеленую зону вдоль берега реки нужно максимально беречь. «По федеральному закону, долины рек — зеленые коридоры, по которым должны перемещаться животные и растения. Поэтому нам максимально нужно сохранить эти зоны от урбанизации», — заявила общественница.
В качестве альтернативы руководитель фонда культурного и природного наследия предложила разбить вдоль Мулянки экологический парк «Мулянка — Берег». Предварительный проект парка с прогулочными зонами, смотровыми площадками и пешеходным мостом был разработан еще в 2018 году выпускницей кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ Инной Аристовой. Похожее решение, кстати, применили в Казани при реконструкции набережной озера Кабан.
Пытаясь парировать выступлению Елены Плешковой, разработчик проекта храма заявила, что экология не несет никакой культурной ценности в отличие от православного храма. «Давайте подумаем о наших будущих поколениях. Мы должны что-то после себя оставить. И оставить не только помосты, которые сгниют, или пляж, на который будут приезжать. Это не несет никакого культурного наследия для нашего молодого поколения. Это (храм — Properm.ru) мы оставляем на будущее. Это то, что останется», — сказала проектировщик.
Почти все последующие выступления участников публичных слушаний больше напоминали попытку верующих переубедить Елену Плешкову в неправоте. Некоторые из пришедших на публичные слушания прихожан стали открыто порицать общественницу за ее точку зрения и не стеснялись в своих выражениях.
«Сколько у нас в стране было разрушено храмов. И сейчас говорить такой грех, о том строить нам их или нет, нельзя, — сказала жительница Паркового Надежда Сезёмова, — Как только из нас кто-то заболеет — все бежим к Богу, все бежим в храм… А нам некуда на Парковом бежать».
Ее риторику продолжила председатель ТОС «Парковый, 2» Оксана Кирязова. «Парковый занимает второе место после центра по благоустройству и стоимости квартир. Если у нас появится храм, мы будем на первом месте. Единственное, чего нам не хватает на Парковом — храма. Все остальное у нас есть», — заявила женщина и вернулась на свое место под аплодисменты.
«Природа — она сама собой. Это второе место, которое надо защищать. Но не так, как некоторые хотят, чтобы на помойке выросли растения. Пусть лучше стоит храм божий. От него, от храма этого пойдет все. И вера, и надежда, и любовь придёт к людям, но не к вам», — обратился к Елене Плешковой следующий выступающий. В вину общественнице также вменяли недостаточно успешную борьбу против застройки городских лесов, наличие частных бань вдоль ул. Куфонина и плохое содержание территории, на котором монастырь собирается строить храм.
Отдельно хочется обратить внимание на действия начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района Юрия Якутова. Чиновник был модератором публичных слушаний. Почему-то Якутов особенно ревностно относился к регламенту, лишь когда слово взяла Елена Плешкова, а соблюдать порядок в зале он просил в тех случаях, когда экоактивистка пыталась объяснить сторонникам строительства храма свою точку зрения, отвечая на оскорбления и нападки в свой адрес.
В защиту Елены Плешковой во время публичных слушаний выступили несколько мужчин. Они рассказали местным жителям о ее общественной работе по защите Черняевского леса и других зеленых территорий города от застройки. Однако полностью избавить сторонников строительства храма от негатива в адрес общественницы это не помогло.
Когда все желающие выступили (в основном это были жители, поддерживающие храм) чиновники администрации Дзержинского района напомнили, что 24 ноября будут принимать предложения всех участников слушаний в письменной форме и попросили всех как можно скорее освободить помещение.
«Пора заканчивать. Мы за колокольный звон на Парковом!» — выкрикнул один из местных жителей, когда люди стали собираться. «Наша вера славная! Наша вера православная!», — повторяла пожилая пермячка, двигаясь к выходу.