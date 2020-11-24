Как православные пермяки одобрили строительство церкви на Парковом и «напали» на экоактивистку

Первым на публичных слушаниях выступил иеромонах Лазарь (возможный настоятель будущего храма). По словам священника, сейчас богослужения на Парковом проходят в часовне, расположенной на территории Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн. Как утверждает иеромонах, места его прихожанам там не хватает — люди вынуждены «терпеть тесноту и неудобства». Также в качестве аргументов за строительство храма иеромонах Лазарь привёл слова патриарха Кирилла, что на 20 тыс. населения обязательно должен быть один храм, по этой логике Парковому он просто необходим. При этом иеромонах ни слова не сказал о предыдущих планах монастыря и причинах, по которым священникам стало недостаточно меньшего участка для более скромного храма.